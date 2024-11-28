Экс-президент РФ Медведев купил себе яхту в Британии, которую грозился разбомбить

Дмитрий Медведев обзавелся яхтой за 4 млн долларов под названием Hurry Up. Купили ее для зампреда Совета Безопасности РФ через ряд подставных компаний.

Дмитрий Медведев, бывший президент России, решил пополнить свою коллекцию яхтой из Великобритании, несмотря на то, что регулярно называет эту страну "врагом" России и грозил ядерной бомбой жителям Лондона. Об этом пишет The Insider.

Стоимость судна, построенного в 2024 году на верфи Princess Yachts в английском Плимуте, составила $4,3 млн (около полумиллиарда рублей по текущему курсу).

Новая яхта Дмитрия Медведева Фото: Скриншот

Согласно таможенным данным, яхту под названием Hurry Up ввезли в Россию несколько месяцев назад. Посредником выступила компания "Маринпоинт", а получателем — Фонд поддержки национальных морских программ, связанный с однокурсником Медведева Ильей Елисеевым. Последний является "кошельком" третьего президента РФ и управляет его активами, что было обнаружено в 2017 году.

Hurry Up как минимум четвертая яхта во флотилии Медведева. У него есть 29-метровая яхта GV стоимостью $5 млн. Судно было построено в 2017 году на итальянской верфи Monte Carlo Yachts.

Одна из яхт Медведева Фото: Yacht Charter Fleet

Также в пользовании зампреда Совбеза РФ находится 32-метровая яхта "Фотиния", названная в честь его жены Светланы. На момент покупки судно стоило около $11 млн. Кроме того, Медведев и его семья тайно пользуются 74-метровой яхтой Universe ("Вселенная") стоимостью $100 млн. В территориальных водах России ее обычно сопровождают корабли Военно-морского флота.

Дмитрий Медведев с сыном Ильей на яхте Фото: ТАСС

Примечательно, что новую яхту себе Дмитрий Медведев купил именно в Великобритании. Хотя именно эту страну Европы он ругает чаще других. Он называл ее "вечным врагом" России и заявлял, что нужно сбросить на Лондон бомбу.

"Остров под названием Британия, скорее всего, затонет в ближайшие несколько лет. Наши гиперзвуковые ракеты помогут, если понадобится", — заявлял он в сентябре 2024 года. Хотя только за несколько месяцев до этого Медведев получил из английского Плимута свою новую яхту Hurry Up.

Примечательно, но Фонд поддержки национальных морских программ, который является получателем яхты, согласно отчетности, в 2023 году получил пожертвования на сумму 2,3 млрд рублей, однако неизвестно от кого.

У фонда отсутствует сайт, а чуть ли не единственное упоминание его деятельности в СМИ — это новость о гуманитарной помощи "херсонской молодежи": передаче лодочного мотора для спасательного катера, десятка каяков, спасательных жилетов и видеопроекторов для клуба юных моряков.

Напомним, когда после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, против российских политиков начали вводить санкции, те начали спешно прятать свое имущество, а особенно яхты, которые практически никогда не бывали в российских территориальных водах. Так, яхту Владимира Путина "Грейсфул" перегоняли из Германии в Сочи через Северный Ледовитый океан.