Максимальное ослабление и унижение Запада и развал США: в Кремле назвали цели РФ
В Кремле считают, что нужен противовес Америке в виде региональных союзов, таких как ШОС и БРИКС, а дальнейшей целью может быть распад самих Соединенных Штатов.
Одна из главных задач РФ — ослабить западные страны, в том числе и европейские. Такое заявление сделал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"Российские задачи остаются прежними – максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы. В этом нам помогают и сами США", — говорится в публикации.Важно
По словам представителя Кремля, дальнейшей целью может быть распад самих Соединенных Штатов или же "создание полноценного противовеса Америке".
Он добавил, что в качестве контрбаланса США могут выступать такие организации, как ШОС, БРИКС и другие региональные объединения. Медведев акцентирует внимание на развитии отношений с представителями Глобального Юга.
В отсутствие такого баланса, считает он, будет "тотальная война до полного истребления человечества". Без этого мир якобы не сможет просуществовать и десяти лет.
Напомним, что 18 октября в Кремле отреагировали на "восстановление" Украиной ядерного оружия.
Также сообщалось, что Дмитрий Медведев 17 октября угрожал Боррелю и Борису Джонсону, предлагая уничтожать "врагов" России.