Максимальное ослабление и унижение Запада и развал США: в Кремле назвали цели РФ

В Кремле считают, что нужен противовес Америке в виде региональных союзов, таких как ШОС и БРИКС, а дальнейшей целью может быть распад самих Соединенных Штатов.

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Одна из главных задач РФ — ослабить западные страны, в том числе и европейские. Такое заявление сделал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

"Российские задачи остаются прежними – максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы. В этом нам помогают и сами США", — говорится в публикации.

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По словам представителя Кремля, дальнейшей целью может быть распад самих Соединенных Штатов или же "создание полноценного противовеса Америке".

Пост Дмитрия Медведева Пост Дмитрия Медведева

Он добавил, что в качестве контрбаланса США могут выступать такие организации, как ШОС, БРИКС и другие региональные объединения. Медведев акцентирует внимание на развитии отношений с представителями Глобального Юга.

В отсутствие такого баланса, считает он, будет "тотальная война до полного истребления человечества". Без этого мир якобы не сможет просуществовать и десяти лет.

Напомним, что 18 октября в Кремле отреагировали на "восстановление" Украиной ядерного оружия.

Также сообщалось, что Дмитрий Медведев 17 октября угрожал Боррелю и Борису Джонсону, предлагая уничтожать "врагов" России.