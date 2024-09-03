Медведев пригрозил тем, кто попытается арестовать Путина по ордеру из Гааги

Бывший президент РФ посоветовал судьям и прокурорам Международного уголовного суда бояться того, что кто-то попытается выполнить этот "незаконный ордер".

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Заместитель главы Совбеза Российской Федерации ответил на критику относительно решения Монголии как участницы Римского статута Международного уголовного суда не выполнять свои обязательства по аресту российского президента Владимира Путина, который прилетел 2 сентября в Улан-Батор. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram.

"Сервильный Евросоюз выразил Монголии "обеспокоенность" в связи с визитом президента России Владимира Путина. Типа, раз подписали юридически ничтожный устав МУС — выполняйте. Монголы послали МКС и евродегенератов в известном еще с XIII века русско-монгольском направлении", — написал бывший президент РФ.

В конце концов Медведев пригрозил странам, которые согласятся выполнить обязательства перед МУС. Ордер на арест Путина он назвал "говняной бумажкой"

"Я бы на месте судей и прокуроров этого недоделанного "суда" больше всего боялся того, что кто-то из безумцев попытается исполнить их незаконный ордер. В таком случае их жизнь будет стоить не дороже этой говняной бумажки", — добавил заместитель главы Совбеза РФ.

2 сентября представитель Внешней дипломатической службы ЕС Набила Массрали заявила, что ЕС ожидает, что власти Монголии выполнят взятые на себя обязательства и арестуют Путина, когда тот приедет в страну.

Напомним, 2 сентября Владимир Путин приземлился в Улан-Баторе, но не был арестован. В МИД Украины считают, что отказ Монголии арестовывать Путина является ударом по МУС и по международной системе уголовного права.

30 августа представитель МУС Фади эль-Абдалла заявил, что судьи рассмотрят случаи "отказа от сотрудничества" со стороны государств, подписавших Римский статут. Он напомнил, что Монголия обязана арестовать президента РФ Владимира Путина.