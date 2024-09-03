Медведєв пригрозив тим, хто спробує заарештувати Путіна за ордером з Гааги

Колишній президент РФ порадив суддям і прокурорам Міжнародного кримінального суду боятися того, що хтось спробує виконати цей "незаконний ордер".

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Заступник голови Радбезу Російської Федерації відповів на критику щодо рішення Монголії як учасниці Римського статуту Міжнародного кримінального суду не виконувати свої зобов'язання щодо арешту російського президента Володимира Путіна, який прилетів 2 вересня в Улан-Батор. Відповідний допис він опублікував в Telegram.

"Сервільний Євросоюз висловив Монголії "стурбованість" у зв'язку з візитом президента Росії Володимира Путіна. Типу, раз підписали юридично нікчемний статут МКС — виконуйте. Монголи послали МКС і євродегенератів у відомому ще з XIII століття російсько-монгольському напрямку", — написав колишній президент РФ.

Зрештою Медведєв пригрозив країнам, які погодяться виконати зобов'язання перед МКС. Ордер на арешт Путіна він назвав "гівняним папірцем"

"Я б на місці суддів і прокурорів цього недоробленого "суду" найбільше боявся того, що хтось із безумців спробує виконати їхній незаконний ордер. У такому разі їхнє життя коштуватиме не дорожче за цей гівняний папірець", — додав заступник голови Радбезу РФ.

2 вересня представниця Зовнішньої дипломатичної служби ЄС Набіла Массралі заявила, що ЄС очікує, що влада Монголії виконає взяті на себе зобов'язання і заарештує Путіна, коли той приїде до країни.

Нагадаємо, 2 вересня Володимир Путін приземлився в Улан-Баторі, але не був заарештований. В МЗС України вважають, що відмова Монголії арештовувати Путіна є ударом по МКС та по міжнародній системі кримінального права.

30 серпня представник МКС Фаді ель-Абдалла заявив, що судді розглянуть випадки "відмови від співпраці" з боку держав, які підписали Римський статут. Він нагадав, що Монголія зобов'язана заарештувати президента РФ Володимира Путіна.