Має співпрацювати: як у МКС відреагували на візит Путіна до Монголії

Представник МКС Фаді ель-Абдалла сказав, що судді розглянуть випадки "відмови від співпраці" з боку держав, які підписали Римський статут.

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Міжнародний кримінальний суд (МКС) заявив, що Монголія зобов'язана заарештувати президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє BBC.

У матеріалі йдеться про те, що 3 вересня відбудеться перший візит очільника Кремля до країни-члена МКС відтоді, як суд у Гаазі в березні 2023 року виніс постанову про його арешт. Суд стверджує, що Путін несе відповідальність за військові злочини в Україні. У Кремлі заявили, що не відчувають занепокоєння з приводу візиту.

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Представник МКС Фаді ель-Абдалла заявив, що суд покладається на держави-учасниці, включно з Монголією, у питаннях виконання своїх рішень. Монголія має "зобов'язання співпрацювати". Це включає в себе виконання ордерів на арешт.

Абдалла заявив, що судді МКС розглянуть випадки "відмови від співпраці" з боку держав, які підписали Римський статут, і поінформують Асамблею держав-учасниць. Вона може "вжити будь-яких заходів, які вважатиме доцільними".

У матеріалі йдеться, що сам МКС не має повноважень заарештовувати підозрюваних і може здійснювати свою юрисдикцію тільки в межах держав-членів.

Візит Путіна до Монголії: що відомо

Нагадаємо, 30 серпня стало відомо, що глава Кремля 3 вересня вирушить до Монголії на запрошення президента Ухнаагійная Хурелсуха. Путін планує взяти участь у заходах, присвячених 85-річчю "спільної перемоги радянських і монгольських збройних сил над японськими мілітаристами на річці Халхін-Гол". У Кремлі додали, що Путін і Хурелсуха обговорять "перспективи подальшого розвитку відносин між країнами, всеосяжного стратегічного партнерства, проведуть обмін думками з актуальних міжнародних і регіональних проблем".

Пізніше журналісти Bloomberg заявили, що Монголія не заарештує Путіна за ордером МКС, адже він їде під "гарантії безпеки Китаю". Повідомляється, що Монголія набуває дедалі більшого значення як третя країна для сприяння торгівлі між Росією і Китаєм на тлі загрози санкцій США проти китайських фірм, які співпрацюють з РФ. Як заявив Станіслав Бєлковський, російський політтехнолог і колишній політичний радник Кремля, Монголія не піде проти Китаю, навіть якщо вона не хоче воювати зі США.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України закликали уряд Монголії заарештувати Путіна під час візиту. Українські дипломати заявили, що Росія винна в агресивній війні проти України, звірствах проти українського народу, убивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури та геноциді.