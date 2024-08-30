Путін їде з візитом до Монголії: його зобов'язані заарештувати за ордером з Гааги, але є нюанс

Монголія ратифікувала Римський статут у 2002 році. Минулого року представник країни був обраний суддею Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

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У вівторок, 3 вересня, Володимир Путін уперше відвідає країну, яка формально має заарештувати його за ордером, який видав суд в Гаазі. Кремль анонсував візит російського президента до Монголії у четвер, 29 серпня.

Путін зібрався до Монголії на запрошення президента країни Ухнаагійн Хурелсуха. Глава Кремля планує взяти участь у заходах, присвячених 85-річчю "спільної перемоги радянських і монгольських збройних сил над японськими мілітаристами на річці Халхін-Гол".

У Кремлі додали, що президенти обговорять "перспективи подальшого розвитку відносин між країнами, всеосяжного стратегічного партнерства, проведуть обмін думками щодо актуальних міжнародних та регіональних проблем".

У 2002 році Монголія ратифікувала Римський статут — основний документ, за яким працює Міжнародний кримінальний суд, а 2023 року представника цієї країни було обрано суддею МКС на два роки. Тоді президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух зазначив, що це призначення є свідченням зростання та зміцнення міжнародної репутації країни, а також довіри до Монголії з боку міжнародних організацій.

Держави-члени МКС зобов'язані виконувати ордер на арешт Путіна, нагадує BBC. Водночас видання зауважило, що Монголія не має виходу до моря і межує лише з Росією та Китаєм, що ускладнює транспортування Путіна до Гааги.

Цей візит стане першим з березня 2023 року, коли Путін відвідає країну, яка підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду після того, як суд у Гаазі видав ордер на його арешт. Його підозрюють у незаконному примусовому переміщенні українських дітей з окупованих територій України до Росії.

Нагадаємо, нова президентка Мексики Клаудія Шейнбаум запросила Володимира Путіна на свою інавгурацію 1 жовтня. Ця країна також ратифікувала Римський статут, Україна попросила заарештувати російського президента у разі приїзду. Однак чинний президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор відхилив прохання Києва.

19 липня 2023 року президент РФ відмовився взяти участь у саміті БРІКС у ПАР. Південна Африка ратифікувала Римський статут МКС.