Путин едет с визитом в Монголию: его обязаны арестовать по ордеру из Гааги, но есть нюанс

Монголия ратифицировала Римский статут в 2002 году. В прошлом году представитель страны был избран судьей Международного уголовного суда в Гааге.

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Во вторник, 3 сентября, Владимир Путин впервые посетит страну, которая формально должна арестовать его по ордеру, который выдал суд в Гааге. Кремль анонсировал визит российского президента в Монголию в четверг, 29 августа.

Путин собрался в Монголию по приглашению президента страны Ухнаагийн Хурелсуха. Глава Кремля планирует принять участие в мероприятиях, посвященных 85-летию "совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол".

В Кремле добавили, что президенты обсудят "перспективы дальнейшего развития отношений между странами, всеобъемлющего стратегического партнерства, проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам".

В 2002 году Монголия ратифицировала Римский статут — основной документ, по которому работает Международный уголовный суд, а в 2023 году представитель этой страны был избран судьей МУС на два года. Тогда президент Монголии Ухнаагийн Хурелсух отметил, что это назначение является свидетельством роста и укрепления международной репутации страны, а также доверия к Монголии со стороны международных организаций.

Государства-члены МУС обязаны выполнять ордер на арест Путина, напоминает BBC. В то же время издание отметило, что Монголия не имеет выхода к морю и граничит только с Россией и Китаем, что затрудняет транспортировку Путина в Гаагу.

Этот визит станет первым с марта 2023 года, когда Путин посетит страну, которая подписала Римский статут Международного уголовного суда после того, как суд в Гааге выдал ордер на его арест. Его подозревают в незаконном принудительном перемещении украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Напомним, новый президент Мексики Клаудия Шейнбаум пригласила Владимира Путина на свою инаугурацию 1 октября. Эта страна также ратифицировала Римский статут, Украина попросила арестовать российского президента в случае приезда. Однако действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отклонил просьбу Киева.

19 июля 2023 года президент РФ отказался принять участие в саммите БРИКС в ЮАР. Южная Африка ратифицировала Римский статут МУС.