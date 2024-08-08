Украина обратилась к Мексике с просьбой арестовать Путина, если он приедет на инаугурацию

Украинская сторона выразила надежду, что власти Мексики знают, что Владимир Путин является военным преступником и Международный уголовный суд, юрисдикцию которого признает и Мехико, выдал ордер на его арест.

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Украина просит Мексику арестовать презмдента РФ Владимира Путина в случае его приезда на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум, которая состоится 1 октября. Об этом говорится на странице Посольства Украины в Мексике.

В украинском диппредставительстве заявили, что Посольство Украины признает тот факт, что правительство Мексики приглашает представителей всех стран, с которыми оно поддерживает дипломатические отношения, однако выразили надежду, что Мехико в курсе того, что Путин является военным преступником и Международный уголовный суд, юрисдикцию которого признает и Мексика, выдал ордер на его арест.

"Мы верим, что мексиканское правительство в любом случае выполнит международный ордер на арест, передав вышеупомянутое судебному органу ООН в Гааге", — говорится в письме.

В Посольстве выразили надежду, что мексиканское правительство в любом случае выполнит международный ордер на арест президента РФ и передаст его вышеупомянутому судебному органу ООН в Гааге.

Напомним, что 2 августа у Путина пригрозили Молдове "судьбой Украины".