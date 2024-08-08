Україна звернулася до Мексики з проханням заарештувати Путіна, якщо він приїде на інавгурацію

Українська сторона висловила сподівання, що влада Мексики знає, що Володимир Путін є воєнним злочинцем і Міжнародний кримінальний суд, юрисдикцію якого визнає і Мехіко, видав ордер на його арешт.

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Україна просить Мексику заарештувати президента РФ Володимира Путіна у разі його приїзду на інавгурацію президентки Клаудії Шейнбаум, яка відбудеться 1 жовтня. Про це йдеться на сторінці Посольства України в Мексиці.

В українському диппредставництві заявили, що Посольство України визнає той факт, що уряд Мексики запрошує представників усіх країн, з якими він підтримує дипломатичні відносини, проте висловили сподівання, що Мехіко в курсі того, що Путін є воєнним злочинцем і Міжнародний кримінальний суд, юрисдикцію якого визнає і Мексика, видав ордер на його арешт.

"Ми віримо, що мексиканський уряд у будь-якому випадку виконає міжнародний ордер на арешт, передавши вищезазначене судовому органу ООН у Гаазі", — йдеться у листі.

В Посольстві висловили сподівання, що мексиканський уряд у будь-якому випадку виконає міжнародний ордер на арешт президента РФ і передасть його вищезазначеного судовому органу ООН у Гаазі.

Нагадаємо, що 2 серпня у Путіна пригрозили Молдові "долею України".