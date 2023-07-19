"Наслідки зернової угоди": Путін відмовився брати участь у саміті БРІКС у ПАР

Оскільки президента РФ можуть заарештувати за ордером МКС, російську делегацію в Африку в серпні очолить глава МЗС Лавров.

Related video

Президент РФ Володимир Путін, якому загрожує арешт за ордером Міжнародного кримінального суду, не поїде на саміт БРІКС у ПАР у серпні. Замість нього російську делегацію очолить глава МЗС Сергій Лавров. Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента африканської республіки.

Там зазначили, що рішення про те, щоб Путін не братиме участі в саміті, було ухвалено за обопільною згодою двох країн.

Як відомо, ПАР ратифікувала Римський статут, а тому юридично зобов'язана затримати Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду, виданим 17 квітня, і направити в Гаагу. Проти політика висунуто звинувачення у воєнному злочині, а саме незаконній депортації дітей із окупованих територій України під час повномасштабного вторгнення РФ.

Опозиція ПАР вимагала від президента африканської республіки Сиріла Рамафоси виконати зобов'язання перед МКС. Однак політик заявив, що Росія розцінюватиме арешт Путіна як оголошення війни. Тому влада ПАР "була б щаслива", якби президент РФ не приїхав на саміт, а російську делегацію очолив би глава МЗС Сергій Лавров.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заперечив погрози з боку Росії на адресу влади ПАР. Водночас про наслідки все ж попередив.

"Ніхто нікому нічого зрозуміти не давав. У цьому світі абсолютно всім зрозуміло, що означає спроба зазіхання на главу російської держави. Тому нічого нікому тут пояснювати не потрібно", — заявив Пєсков у коментарі росЗМІ.

Аналітики Inform Napalm зазначають, що скасування поїздки Путіна на саміт БРІКС — перші наслідки відмови росіян від "зернової угоди". За інформацією експертів, ще донедавна надходили сигнали про те, ніби Путіну можуть надати дипломатичний імунітет для відвідування африканської республіки та нібито президент РФ дуже хотів узяти участь у саміті.

"Але після ляпаса країнам Африки зі скасуванням "зернової угоди", дедалі менше африканських лідерів бажають бачити воєнного злочинця, президента Росії, у себе в гостях", — зазначили аналітики.

Нагадаємо, 18 липня влада РФ оголосила про припинення зернової ініціативи. Рішення Кремля означає, що сотні тисяч людей по всьому світу будуть позбавлені основних продуктів харчування. У ЄС вихід РФ із зернової угоди вважають найгіршим, що міг зробити Путін, і шукають інші шляхи експорту українського зерна.