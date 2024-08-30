Має постати перед правосуддям: у МЗС України висловилися про візит Путіна в Монголію

Українські дипломати заявили, що Росія винна в агресивній війні проти України, звірствах проти українського народу, убивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури та геноциді.

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У Міністерстві закордонних справ України закликали уряд Монголії заарештувати президента РФ Володимира Путіна під час візиту. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті відомства.

Так, у МЗС заявили, що Україна сподівається на те, що Монголія Монголії усвідомить той факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем.

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"На його арешт за підозрою в незаконному примусовому переміщенні українських дітей у Російську Федерацію видано ордер Міжнародним кримінальним судом, юрисдикція якого визнається Монголією", — ідеться в повідомленні.

Українські дипломати заявили, що депортація українських дітей є лише одним із численних злочинів, за які Путін та решта військово-політичного керівництва РФ мають постати перед правосуддям. Так, політики Росії винні в агресивній війні проти України, звірствах проти українського народу, убивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури та геноциді.

"Закликаємо монгольську владу виконати обов'язковий міжнародний ордер на арешт і передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі", — зазначили в МЗС.

Візит Путіна до Монголії: що відомо

Нагадаємо, 30 серпня стало відомо, що глава Кремля 3 вересня вирушить до Монголії на запрошення президента Ухнаагійная Хурелсуха. Путін планує взяти участь у заходах, присвячених 85-річчю "спільної перемоги радянських і монгольських збройних сил над японськими мілітаристами на річці Халхин-Гол". У Кремлі додали, що Путін і Хурелсуха обговорять "перспективи подальшого розвитку відносин між країнами, всеосяжного стратегічного партнерства, проведуть обмін думками з актуальних міжнародних і регіональних проблем".

Пізніше журналісти Bloomberg заявили, що Монголія не заарештує Путіна за ордером МКС, адже він їде під "гарантії безпеки Китаю". Повідомляється, що Монголія набуває дедалі більшого значення як третя країна для сприяння торгівлі між Росією і Китаєм на тлі загрози санкцій США проти китайських фірм, які співпрацюють з РФ. Як заявив Станіслав Бєлковський, російський політтехнолог і колишній політичний радник Кремля, Монголія не піде проти Китаю, навіть якщо вона не хоче воювати зі США.