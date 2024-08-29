"Почався час смути": як змінився Путін після початку Курської операції, — The Hill

У матеріалі йдеться, що успіх ЗСУ в Курській області підірвав моральний дух армії. За різними оцінками, у війні з Україною було вбито і поранено понад 600 тисяч росіян.

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Українська операція в Курській області Росії змінила динаміку війни і ще більше показала слабкість Кремля. Тепер президент РФ Володимир Путін здається приголомшеним. Про це у статті для The Hill написав колишній кореспондент Reuters News у Росії Альфред Купер.

За його словами, з вуст Путіна більше не звучать ядерні погрози і "просторікування" про протистояння із Заходом.

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"Трансформація персонажа може відображати накопичені психологічні ефекти програшу в довгій і безглуздій війні", — написав Купер.

За його словами, людини, яка впевнено почала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році більше немає.

Експерт зазначив, що Кремль перебуває під тиском. Так, ключова процентна ставка Центрального банку РФ уже становить 18% і продовжує зростати. При цьому зростає рівень інфляції. Частково полегшити потрясіння допоможуть зростання ВВП, спричинені війною, та великі інфраструктурні проєкти. Однак вони не змінюють ефект від санкцій і скорочення резервів Центрального банку.

Крім того, як ідеться в матеріалі, рівень насильницького інакомислення в Росії зростатиме з огляду на непропорційно велику низку представників неслов'янських меншин, які гинуть унаслідок "м'ясних штурмів" в Україні. Кремль уже змушений ставитися до військових з побоюванням. Особливо після заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Купер пише, що успіх ЗСУ в Курській області підірвав моральний дух армії. За різними оцінками, у війні з Україною було вбито і поранено понад 600 тисяч росіян. Усі їхні зусилля не принесли нічого, крім руйнувань більшої частини Донбасу.

Експерт вважає, що РФ потребує більшої кількості військ, якщо хоче повернути контроль над частиною Курської області. Однак для цього буде потрібно провести нову мобілізацію або відправити в бій солдатів строкової служби. Для керівництва Кремля очевидно, що почався час смути.

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що операція ЗСУ в Курській області зробила розмови про переговори неактуальними. За його словами, всі попередні домовленості нібито були зруйновані і саботовані "київським режимом і його західними покровителями". Раніше в ОП заявили, що зараз діалог із Путіним не приведе до справедливого миру.