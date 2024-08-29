"Началось время смуты": как изменился Путин после начала Курской операции, — The Hill

В материале говорится, что успех ВСУ в Курской области подорвал моральный дух армии. По различным оценкам, в войне с Украиной было убито и ранено более 600 тысяч россиян.

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Украинская операция в Курской области России изменила динамику войны и еще больше показала слабость Кремля. Теперь президент РФ Владимир Путин кажется потрясенным. Об этом в статье для The Hill написал бывший корреспондент Reuters News в России Альфред Купер.

По его словам, из уст Путина больше не звучат ядерные угрозы и "разглагольствования" о противостоянии с Западом.

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"Трансформация персонажа может отражать накопленные психологические эффекты проигрыша в долгой и бессмысленной войне", — написал Купер.

По его словам, человека, который уверенно начал полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году больше нет.

Эксперт отметил, что Кремль находится под давлением. Так, ключевая процентная ставка Центрального банка РФ уже составляет 18% и продолжает расти. При этом растет уровень инфляции. Частично облегчить потрясение помогут рост ВВП, вызванные войной, и крупные инфраструктурные проекты. Однако они не изменяет эффект от санкций и сокращения резервов Центрального банка.

Кроме того, как говорится в материале, уровень насильственного инакомыслия в России будет расти, учитывая непропорционально большое число представителей неславянских меньшинств, погибающих в результате "мясных штурмов" в Украине. Кремль уже вынужден относиться к военным с опаской. Особенно после мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Купер пишет, что успех ВСУ в Курской области подорвал моральный дух армии. По различным оценкам, в войне с Украиной было убито и ранено более 600 тысяч россиян. Все их усилия не принесли ничего, кроме разрушений большей части Донбасса.

Эксперт считает, что РФ нуждается в большем количестве войск, если хочет вернуть контроль над частью Курской области. Однако для этого потребуется провести новую мобилизацию или отправить в бой солдат срочной службы. Для руководства Кремля очевидно, что началось время смуты.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что операция ВСУ в Курской области сделала разговоры о переговорах неактуальными. По его словам, все предыдущие договоренности якобы были разрушены и саботированы "киевским режимом и его западными покровителями". Ранее в ОП заявили, что сейчас диалог с Путиным не приведет к справедливому миру.