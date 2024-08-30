Должен предстать перед правосудием: в МИД Украины высказались о визите Путина в Монголию

Украинские дипломаты заявили, что Россия виновна в агрессивной войне против Украины, зверствах против украинского народа, убийствах, изнасилованиях, ограблениях, обстрелах гражданской инфраструктуры и геноциде.

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В Министерстве иностранных дел Украины призвали правительство Монголии арестовать президента РФ Владимира Путина во время визита. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

Так, в МИД заявили, что Украина надеется на то, что Монголия Монголии осознает тот факт, что Владимир Путин является военным преступником.

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"На его арест по подозрению в незаконном принудительном перемещении украинских детей в Российскую Федерацию издан ордер Международным уголовным судом, юрисдикция которого признается Монголией", — сказано в сообщении.

Украинские дипломаты заявили, что депортация украинских детей является лишь одним из многочисленных преступлений, за которые Путин и остальное военно-политическое руководство РФ должны предстать перед правосудием. Так, политики России виновны в агрессивной войне против Украины, зверствах против украинского народа, убийствах, изнасилованиях, ограблениях, обстрелах гражданской инфраструктуры и геноциде.

"Призываем монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на арест и передать Путина в Международный уголовный суд в Гааге", — отметили в МИД.

Визит Путина в Монголию: что известно

Напомним, 30 августа стало известно, что глава Кремля 3 сентября отправится в Монголию по приглашению президента Ухнаагийная Хурелсуха. Путин планирует принять участие в мероприятиях, посвященных 85-летию "совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол". В Кремле добавили, что Путин Хурелсуха и обсудят "перспективы дальнейшего развития отношений между странами, всеобъемлющего стратегического партнерства, проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам".

Позже журналисты Bloomberg заявили, что Монголия не арестует Путина по ордеру МКС, ведь он едет под "гарантии безопасности Китая". Сообщается, что Монголия приобретает все большее значение как третья страна для содействия торговле между Россией и Китаем на фоне угрозы санкций США против китайских фирм, сотрудничающих с РФ. Как заявил Станислав Белковский, российский политтехнолог и бывший политический советник Кремля, Монголия не пойдет против Китая, даже если она не хочет воевать с США.