На следующей неделе российский президент совершит свой первый визит в страну-член Международного уголовного суда с момента выдачи ордера на его арест в марте 2023 года.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин получил заверения перед запланированным визитом в Монголию, что его не арестуют по ордеру, который выдал Международный уголовный суд в Гааге. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Визит Путина в Монголию, который запланирован на 3 сентября, станет первым визитом российского президента в страну-член МУС с момента выдачи ордера на его арест в марте прошлого года. Как страна, подписавшая Римский статут, который регулирует деятельность суда, Монголия обязана выполнить ордер и арестовать Путина, если он появится на ее территории.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать, предоставила ли Монголия гарантии, что она не будет выполнять ордер МУС, ответил, что "у нас такой проблемы нет".

Близкий к Кремлю политический консультант Сергей Марков также заверил, что риска ареста Путина в Монголии нет.

"Перед любыми зарубежными поездками весь спектр переговорного формата согласовывается заранее, и принимающая страна дает 100% гарантии, что ни Путин, ни кто-то из членов делегации не будут задержаны", — сказал он.

Bloomberg отмечает, что Монголия приобретает все большее значение как третья страна для содействия торговле между Россией и Китаем на фоне угрозы санкций США против китайских фирм, сотрудничающих с РФ.

Станислав Белковский, российский политтехнолог и бывший политический советник Кремля заявил, что "Путин едет в Монголию под гарантии безопасности Китая", — сказал который сейчас является критиком правительства.

"Монголия не пойдет против Китая, даже если она не хочет воевать с США", — пояснил он.

Путин пропустил прошлогодний саммит в Южной Африке лидеров группы БРИКС после того, как страна дала понять, что ей придется выполнить ордер МУС.

Российский лидер также решил не ехать на саммит G-20 в прошлом году в Индии, хотя она не является членом МКС. Бразилия пригласила Путина на саммит G-20, который она будет принимать в ноябре. Президент Луис Инасио Лула да Силва сказал, что судебные власти должны решить, арестовывать ли Путина.

Ни Россия, ни США не входят в число 124 стран, которые признают юрисдикцию МУС.

Напомним, ранее ВВС отметило, что Монголия не имеет выхода к морю и граничит только с Россией и Китаем, а это усложнило бы транспортировку российского президента в Гаагу.

9 августа Мексика, несмотря на то, что признает юрисдикцию МУС, отказалась арестовать Путина, если тот приедет на инаугурацию нового президента Клаудии Шейнбаум в октябре 2024 года.