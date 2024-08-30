Монголія не заарештує Путіна за ордером МКС, він їде під "гарантії безпеки Китаю", — Bloomberg

Наступного тижня російський президент здійснить свій перший візит до країни-члена Міжнародного кримінального суду з моменту видачі ордера на його арешт у березні 2023 року.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін отримав запевнення перед запланованим візитом до Монголії, що його не арештують за ордером, який видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Про це у п'ятницю, 30 серпня, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Візит Путіна до Монголії, який запланований на 3 вересня, стане першим візитом російського президента до країни-члена МКС з моменту видачі ордера на його арешт у березні минулого року. Як країна, що підписала Римський статут, який регулює діяльність суду, Монголія зобов'язана виконати ордер і заарештувати Путіна, якщо він з'явиться на її території.

Речник Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати, чи надала Монголія гарантії, що вона не буде виконувати ордер МКС, відповів, що "у нас такої проблеми немає".

Близький до Кремля політичний консультант Сергій Марков також запевнив, що ризику арешту Путіна у Монголії немає.

"Перед будь-якими закордонними поїздками весь спектр переговорного формату узгоджується заздалегідь, і приймаюча країна дає 100% гарантії, що ні Путін, ні хтось із членів делегації не будуть затримані", — сказав він.

Bloomberg зазначає, що Монголія набуває все більшого значення як третя країна для сприяння торгівлі між Росією та Китаєм на тлі загрози санкцій США проти китайських фірм, які співпрацюють з РФ.

Станіслав Бєлковський, російський політтехнолог і колишній політичний радник Кремля заявив, що "Путін їде до Монголії під гарантії безпеки Китаю", — сказав який нині є критиком уряду.

"Монголія не піде проти Китаю, навіть якщо вона не хоче воювати зі США", — пояснив він.

Путін пропустив минулорічний саміт у Південній Африці лідерів групи БРІКС після того, як країна дала зрозуміти, що їй доведеться виконати ордер МКС.

Російський лідер також вирішив не їхати на саміт G-20 минулого року в Індії, хоча вона не є членом МКС. Бразилія запросила Путіна на саміт G-20, який вона прийматиме в листопаді. Президент Луїс Інасіо Лула да Сілва сказав, що судова влада має вирішити, чи арештовувати Путіна.

Ні Росія, ні США не є серед 124 країн, які визнають юрисдикцію МКС.

Нагадаємо, раніше BBС зауважило, що Монголія не має виходу до моря і межує лише з Росією та Китаєм, а це ускладнило б транспортування російського президента до Гааги.

9 серпня Мексика, попри те, що визнає юрисдикцію МКС, відмовилася арештувати Путіна, якщо той приїде на інавгурацію нової президентки Клаудії Шейнбаум у жовтні 2024 року.