Должна сотрудничать: как в МУС отреагировали на визит Путина в Монголию

Представитель МУС Фади эль-Абдалла сказал, что судьи рассмотрят случаи "отказа от сотрудничества" со стороны подписавших Римский статут государств.

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Международный уголовный суд (МУС) заявил, что Монголия обязана арестовать президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает BBC.

В материале говорится, что 3 сентября состоится первый визит главы Кремля в страну-члена МУС с тех пор, как суд в Гааге в марте 2023 года вынес постановление о его аресте. Суд утверждает, что Путин несет ответственность за военные преступления в Украине. В Кремле заявили, что не испытывают беспокойства по поводу визита.

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Представитель МУС Фади эль-Абдалла заявил, что суд полагается на государства-участники, включая Монголию, в вопросах исполнения своих решений. Монголия имеет "обязательство сотрудничать". Это включает в себя выполнение ордеров на арест.

Абдалла заявил, что судьи МУС рассмотрят случаи "отказа от сотрудничества" со стороны подписавших Римский статут государств и проинформируют Ассамблею государств-участников. Она может "принять любые меры, которые сочтет целесообразными".

В материале говорится, что сам МУС не имеет полномочий арестовывать подозреваемых и может осуществлять свою юрисдикцию только в пределах государств-членов.

Визит Путина в Монголию: что известно

Напомним, 30 августа стало известно, что глава Кремля 3 сентября отправится в Монголию по приглашению президента Ухнаагийная Хурелсуха. Путин планирует принять участие в мероприятиях, посвященных 85-летию "совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол". В Кремле добавили, что Путин Хурелсуха и обсудят "перспективы дальнейшего развития отношений между странами, всеобъемлющего стратегического партнерства, проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам".

Позже журналисты Bloomberg заявили, что Монголия не арестует Путина по ордеру МКС, ведь он едет под "гарантии безопасности Китая". Сообщается, что Монголия приобретает все большее значение как третья страна для содействия торговле между Россией и Китаем на фоне угрозы санкций США против китайских фирм, сотрудничающих с РФ. Как заявил Станислав Белковский, российский политтехнолог и бывший политический советник Кремля, Монголия не пойдет против Китая, даже если она не хочет воевать с США.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины призвали правительство Монголии арестовать Путина во время визита. Украинские дипломаты заявили, что Россия виновна в агрессивной войне против Украины, зверствах против украинского народа, убийствах, изнасилованиях, ограблениях, обстрелах гражданской инфраструктуры и геноциде.