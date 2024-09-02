"Будуть наслідки" через Путіна: Україна попередила Монголію про відповідальність

Володимир Путін приземлився в Улан-Баторі, але там його не арештували відповідно до ордера Міжнародного кримінального суду, заявили в МЗС України. Такі дії Кремля вдарили по міжнародному праву, оскільки Путін є кримінальним злочинцем.

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Монголія не арештувала президента РФ Володимира Путіна, коли він спустився з трапа літака в аеропорту Улан-Батора. МЗС України висловило протест проти таких дій. Дипломати попередили, що Україна разом із партнерами шукатиме спосіб покарати країну, яка не виконала вимоги Міжнародного кримінального суду (МКС). Позицію української влади речник МЗС Георгій Тихий озвучив у дописі у соцмережі Х (Twitter).

Тихий заявив, що відмова Монголії арештовувати Путіна є ударом по МКС та по міжнародній системі кримінального права. Отже, влада цієї країни розділила злочини, який вчинив лідер Кремля, вважає Україна. Ми разом із партнерами знайдемо спосіб, щоб покарати за відкидання міжнародних законів, ідеться у дописі речника МЗС України.

"Ми працюватимемо з партнерами, щоб гарантувати, що це матиме наслідки для Улан-Батора", — написав Тихий.

Візит Путіна в Монголію - реакція МЗС Українин 2 вересня Фото: Скриншот

У Telegram-каналі російського уряду о 17:15 2 вересня з'явилися кадри зустрічі Путіна в Улан-Баторі. Коли він зійшов з трапа літака, його не арештували. Натомість російському президенту вклонилася почесна варта, простелили червону доріжку, потисли руку та провели до машини, свідчать кадри з місця подій.

Візит Путіна до Монголії — деталі

Зазначимо, МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з захисту прав дітей Марії Львової-Бєлової весною 2023 року. Причина ордера — викрадення українських дітей з окупованих територій, ідеться у рішенні слідчих. Після такого рішення кожна країна, яка ратифікувала Римський статут, мала затримати очільника Кремля та передати його в руки міжнародного правосуддя.

Тим часом 30 вересня 2024 року російська влада заявила, що президент їде з офіційним візитом до Монголії — країни, яка ратифікувала статут і мала б підкоритися ордеру на арешті. Та Улан-Батор заявив, що не планує виконувати цей ордер, про це написало видання Bloomberg із посиланням на власні джерела. Візит, запланований на 3 вересня, підтвердив речник Дмитро Пєсков. Також він зауважив, що Москва не бачить жодної проблеми у першій поїздці в країну з чинним Римським статутом.

На подію відреагували судді МКС. Представник МКС Фаді ель-Абдалла наголосив, що Монголія має виконати звернення і арештувати Путіна. В іншому разі міжнародна інституція покарає цю країну, позбавивши членства. Водночас в офісі президента України пояснили, що означає відмова монгольського уряду затримувати очільника Кремля. Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що дії Путіна мають показати повну недієвість МКС, міжнародних угод і "правил гри", які досі діяли у світі.

Нагадуємо, 2 вересня в у Human Rights Watch відреагували на візит Путіна в Монголію. Перед цим, 21 серпня, у Верховній Раді проголосували на ратифікацію Римського статуту.