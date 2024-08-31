Путін їде в Монголію: у Зеленського пояснили, чому президента РФ не заарештують

Влада Монголії з великою ймовірністю вважатиме російського президента "людиною з імунітетом". У такий спосіб Москва хоче обнулити репутацію важливого міжнародного інституту.

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Монголія з великою ймовірністю не буде затримувати російського президента Володимира Путіна під час його візиту 3 вересня. Про це заявив Михайло Подоляк в ефірі єдиного телемарафону.

Агентство Bloomberg раніше з'ясувало, що Путіна запевнили в неможливості його затримання за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС). Монголія, яка підписала Римський статут, зобов'язана виконати вимоги ордера і заарештувати Путіна, якщо він з'явиться на її території.

МЗС України, базуючись на міжнародному праві, констатує необхідність виконання Монголією підписаних угод, вказує Подоляк.

"Ніхто його не буде затримувати, його вважатимуть людиною з імунітетом. Так Путін хоче обнулити репутацію ще одного міжнародного інституту. Показати низці країн і політиків, що якщо ви будете поводитися нахабно і безмежно, у вас з'являться шанси", — пояснив радник глави ОП.

Своїми діями російський президент намагається довести багатьом "специфічним" лідерам різних країн, що "немає ніяких правил гри" за умовами Заходу, додав він.

Близький до Кремля політичний консультант Сергій Марков у спілкуванні з Bloomberg говорив, що ризику арешту Путіна дійсно немає.

"Перед будь-якими закордонними поїздками весь спектр переговорів узгоджується заздалегідь. Сторона, яка приймає, дає 100% гарантій, що ні Путіна, ні будь-кого з членів делегації не затримають", — пояснив він.

Путін раніше пропустив саміт у ПАР лідерів групи БРІКС, куди входять Китай, Бразилія та Індія. Приймаюча країна дала зрозуміти, що їй доведеться виконувати ордер МКС.

"Путін їде в Монголію під гарантії безпеки Китаю. Монголія не піде проти Китаю, хоча і не хоче вступати в конфлікт зі США", — сказав колишній політичний радник Кремля, критик уряду РФ Станіслав Бєлковський.

Варто нагадати, що США разом із Росією не є членами МКС, до складу якого входять 124 держави.

Нагадаємо, Путін їде в Монголію для участі в заходах, присвячених 85-річчю перемоги радянських і монгольських військ над японськими солдатами на річці Халхін-Гол. Президенти також обговорять перспективи розвитку відносин між країнами.

Путіна запросили в Мексику на інавгурацію нового президента країни Клаудії Шейнбаум 1 жовтня 2024 року. Українські дипломати сподіваються, що в Мехіко знають про воєнні злочини російського лідера.