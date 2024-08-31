Путин едет в Монголию: у Зеленского объяснили, почему президента РФ не арестуют

Власти Монголии с большой долей вероятности посчитают российского президента "человеком с иммунитетом". Таким способом Москва хочет обнулить репутацию важного международного института.

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Монголия с большой долей вероятности не будет задерживать российского президента Владимира Путина во время его визита 3 сентября. Об этом заявил Михаил Подоляк в эфире единого телемарафона.

Агентство Bloomberg ранее выяснило, что Путина заверили в невозможности его задержания по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Подписавшая Римский статут Монголия обязана выполнить требования ордера и арестовать Путина, если он появится на ее территории.

МИД Украины, базируясь на международном праве, констатирует необходимость выполнения Монголией подписанных соглашений, указывает Подоляк.

"Никто его не будет задерживать, его посчитают человеком с иммунитетом. Так Путин хочет обнулить репутацию еще одного международного института. Показать ряду стран и политиков, что если вы будете вести себя нагло и беспредельно, у вас появятся шансы", — объяснил советник главы ОП.

Своими действиями российский президент пытается доказать многим "специфическим" лидерам разных стран, что "нет никаких правил игры" по условиям Запада, добавил он.

Близкий к Кремлю политический консультант Сергей Марков в общении с Bloomberg говорил, что риска ареста Путина действительно нет.

"Перед любыми зарубежными поездками весь спектр переговоров согласовывается заранее. Принимающая сторона дает 100% гарантий, что ни Путина, ни кто-либо из членов делегации не задержат", — объяснил он.

Путин ранее пропустил саммит в ЮАР лидеров группы БРИКС, куда входят Китай, Бразилия и Индия. Принимающая страна дала понять, что ей придется выполнять ордер МУС.

"Путин едет в Монголию под гарантии безопасности Китая. Монголия не пойдет против Китая, хотя и не хочет вступать в конфликт с США", — сказал бывший политический советник Кремля, критик правительства РФ Станислав Белковский.

Стоит напомнить, что США вместе с Россией не являются членами МУС, в состав которого входят 124 государства.

Напомним, Путин едет в Монголию для участия в мероприятиях, посвященных 85-летию победы советских и монгольских войск над японскими солдатами на реке Халхин-Гол. Президенты также обсудят перспективы развития отношений между странами.

Путина пригласили в Мексику на инаугурацию нового президента страны Клаудии Шейнбаум 1 октября 2024 года. Украинские дипломаты надеются, что в Мехико знают о военных преступлениях росийского лидера.