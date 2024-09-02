"Будут последствия" из-за Путина: Украина предупредила Монголию об ответственности

Владимир Путин приземлился в Улан-Баторе и там его не арестовали в соответствии с ордером Международного уголовного суда, заявили в МИД Украины. Подобные действия Кремля ударили по международному праву, поскольку Путин является уголовным преступником.

Related video

Монголия не арестовала президента РФ Владимира Путина, когда он спустился с трапа самолета в аэропорту Улан-Батора. МИД Украины выразил протест против таких действий. Дипломаты предупредили, что Украина вместе с партнерами будет искать способ наказать страну, которая не выполнила требования Международного уголовного суда (МУС). Позицию украинских властей представитель МИД Георгий Тихий озвучил в заметке в соцсети Х (Twitter).

Тихий заявил, что отказ Монголии арестовывать Путина является ударом по МУС и по международной системе уголовного права. Таким образом власти этой страны разделили преступления, который совершил лидер Кремля, считает Украина. Мы вместе с партнерами найдем способ, чтобы наказать за отказ от международных законов, говорится в заметке представителя МИД Украины.

"Мы будем работать с партнерами, чтобы гарантировать, что это будет иметь последствия для Улан-Батора", — написал Тихий.

Визит Путина в Монголию — реакция МИД Украины 2 сентября Фото: Скриншот

В Telegram-канале российского правительства в 17:15 2 сентября появились кадры встречи Путина в Улан-Баторе. Когда он сошел с трапа самолета, его не арестовали. Вместо этого российскому президенту поклонился почетный караул, расстелили красную дорожку, пожали руку и провели к машине, свидетельствуют кадры с места событий.

Визит Путина в Монголию — детали

Отметим, МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по защите прав детей Марии Львовой-Беловой весной 2023 года. Причина ордера — похищение украинских детей с оккупированных территорий, говорится в решении следователей. После такого решения каждая страна, которая ратифицировала Римский статут, должна задержать главу Кремля и передать его в руки международного правосудия.

Между тем 30 сентября 2024 года российские власти заявили, что президент едет с официальным визитом в Монголию — страну, которая ратифицировала устав и должна была бы подчиниться ордеру на арест. Впрочем Улан-Батор заявил, что не планирует выполнять этот ордер, об этом написало издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Визит запланирован на 3 сентября, подтвердил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также он отметил, что Москва не видит никакой проблемы в первой поездке в страну с действующим Римским статутом.

На событие отреагировали судьи МУС. Представитель МУС Фади эль-Абдалла отметил, что Монголия должна выполнить обращение и арестовать Путина. В противном случае международная организация накажет эту страну: лишит членства. При этом в Офисе президента Украины объяснили, что означает отказ монгольского правительства задерживать главу Кремля. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что действия Путина должны показать полную недейственность МУС, международных соглашений и "правил игры", которые до сих пор действовали в мире.

Напоминаем, 2 сентября в Human Rights Watch отреагировали на визит Путина в Монголию. Перед этим, 21 августа, в Верховной Раде проголосовали на ратификацию Римского статута.