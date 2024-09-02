Никто не стоит выше закона: в Human Rights Watch призвали Монголию арестовать Путина

По словам правозащитников, кроме депортации детей, они зафиксировали многочисленные нарушения со стороны российских войск в Украине, включая пытки и казни гражданских лиц и украинских военных.

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Монголия должна отказать во въезде президенту России Владимиру Путину или арестовать его, если он въедет в страну. Об этом сообщила правозащитная организация Human Rights Watch.

Правозащитники отметили, что Путин планирует посетить Монголию 3 сентября 2024 года после приглашения президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха посетить военное юбилейное мероприятие. При этом Путин разыскивается Международным уголовным судом (МУС) с 17 марта 2023 года.

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В сообщении говорится, что судьи выдали ордера на арест главы Кремля и уполномоченной в РФ по правам детей Марии Львовой-Беловой за военные преступления. Речь идет о незаконной депортации и незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

"Монголия нарушит свои международные обязательства как члена МУС, если позволит президенту России Владимиру Путину посетить страну, не арестовав его", — заявила Мария Елена Виньоли, старший международный советник по вопросам правосудия в Human Rights Watch.

По ее словам, визит Путин и его приветствие в Монголии станет не только оскорблением для многочисленных жертв преступлений российских сил, но и подорвет принцип, согласно которому никто, независимо от его власти, не стоит выше закона.

Правозащитники напомнили, что Монголия стала членом МУС в 2003 году. Согласно учредительному договору суда, Монголия обязана сотрудничать с судом, в том числе арестовывая и выдавая любых подозреваемых, которые въезжают на ее территорию. Не имея собственных полицейских сил, МУС должен полагаться на государства и международное сообщество в вопросах арестов.

В Human Rights Watch уверены, что все члены МУС должны последовать примеру ЮАР и соблюдать свои обязательства в соответствии с договором суда. Так, в августе 2023 года Путин должен был посетить ежегодный саммит лидеров БРИКС в Йоханнесбурге, но его визит был отменен из-за давления со стороны гражданского общества и решения южноафриканского суда, подтверждающего обязательство ЮАР исполнить ордер на его арест, выданный МУС.

Также правозащитник отметили, что, кроме депортации детей, они зафиксировали многочисленные нарушения со стороны российских войск с момента их полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, которые должны расследоваться как потенциальные военные преступления. К ним относятся:

незаконные нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру;

неизбирательные атаки, включая широкое применение запрещенного оружия, такого как кассетные боеприпасы;

произвольные задержания, пытки, казни гражданских лиц и украинских солдат, пытающихся сдаться в плен.

В HRW отметили, что в результате расследования суда на данный момент выданы ордера на арест 6 человек.

"Когда Путин планировал посетить саммит БРИКС в Южной Африке в прошлом году, Южная Африка столкнулась с выбором, который делает Монголия, но ясно дала понять, что признает свои обязательства арестовать его, и в конечном итоге он остался дома", — сказала Виньоли.

По ее словам, у монгольских властей теперь есть шанс продемонстрировать на конкретных условиях свою приверженность правосудию, отказав Путину во въезде или арестовав его.

Напомним, в ОП Украины объяснили, почему президента РФ не арестуют в Монголии. Так, Михаил Подоляк заявил, что Власти Монголии с большой долей вероятности посчитают российского президента "человеком с иммунитетом". Таким способом Москва хочет обнулить репутацию важного международного института.