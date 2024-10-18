"Никогда и ни при каких обстоятельствах": в Кремле отреагировали на "восстановление" Украиной ядерного оружия
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал руководство Украины "безумцами", а Дмитрий Медведев заявил, что украинцы пытаются создать "грязную бомбу".
У Украины ни при каких обстоятельствах не получится восстановить ядерный потенциал, а президент Украины Владимир Зеленский и его команда "безумцы". Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Безумцы. И ничего из этого, конечно же, не получится — никогда и ни при каких обстоятельствах. Но он (Зеленский, — ред.) уже, кажется, отказался от этих слов — видимо, проснулся, с другой ноги встал. Так что повторяю: можно долго анализировать высказывания этого человека и его команды, но мы уже поняли бесполезность всех этих попыток, ненужность и даже контрпродуктивность", — сказал Лавров.
Кроме того, возможность восстановления Украиной ядерного потенциала прокомментировал и заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"С учетом, на первый взгляд, бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать "грязную бомбу", — написал Медведев.
По его словам, для этого у Украины есть все возможности: сырье, технологии и специалисты.
"А для изготовления заряда небольшой мощности подойдет любая лаборатория советских времен. Часы тикают", — отметил Медведев.
Отметим, что во время пресс-конференции в Брюсселе 17 октября Владимир Зеленский сообщил, что сказал Дональду Трампу, что Украина имеет право или восстановить ядерное оружие, или быть членом какого-то альянса по безопасности. Поскольку, кроме НАТО, Украина пока себя не видит нигде — это тот вариант, который подходит украинцам.
"Мы выбираем НАТО — не ядерное оружие", — подчеркнул Зеленский.
В то же время в этот же день издание Bild обнародовало материал, в котором говорится о том, что Украина якобы серьезно рассматривает возможность возвращения ядерного оружия.
Напомним, 17 октября Владимир Зеленский заверил, что Украина не собирается восстанавливать ядерный арсенал.