"Ніколи і за жодних обставин": в Кремлі відреагували на "відновлення" Україною ядерної зброї

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав керівництво України "безумцями", а Дмитро Медведєв заявив, що українці намагаються створити "брудну бомбу".

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В України за жодних обставин не вийде відновити ядерний потенціал, а президент України Володимир Зеленський та його команда — "безумці". Таку заяву зробив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

"Безумці. І нічого з цього, звичайно ж, не вийде — ніколи і за жодних обставин. Але він (Зеленський. — Ред.) вже, здається, відмовився від цих слів — мабуть, прокинувся, з іншої ноги встав. Так що повторюю: можна довго аналізувати вислови цієї людини і його команди, але ми вже зрозуміли марність усіх цих спроб, непотрібність і навіть контрпродуктивність", — сказав Лавров.

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Крім того, можливість відновлення Україною ядерного потенціалу прокоментував і заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв.

"З урахуванням, на перший погляд, безглуздої балаканини навколо створення бандерівською Україною ядерної зброї, можна зробити тільки один сумний висновок: нацистський режим намагається створити "брудну бомбу", — написав Медведєв.

За його словами, для цього в України є всі можливості: сировина, технології та фахівці.

"А для виготовлення заряду невеликої потужності підійде будь-яка лабораторія радянських часів. Годинник цокає", — зазначив Медведєв.

Зазначимо, що під час пресконференції у Брюсселі 17 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що сказав Дональду Трампу, що Україна має право або відновити ядерну зброю, або бути членом якогось безпекового альянсу. Оскільки, окрім НАТО, Україна поки себе не бачить ніде — це той варіант, який підходить українцям.

"Ми обираємо НАТО — не ядерну зброю", — наголосив Зеленський.

Водночас у цей же день видання Bild оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Україна нібито серйозно розглядає можливість повернення ядерної зброї.

Нагадаємо, 17 жовтня Володимир Зеленський запевнив, що Україна не збирається відновлювати ядерний арсенал.