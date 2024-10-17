Солдати КНДР в Україні та НАТО замість ядерної зброї: головні тези Зеленського в Європі (відео)

Президент також повідомив, що Сили оборони знищили 23 російські військові кораблі, зокрема за допомогою крилатих ракет з Великої Британії та Франції.

Related video

Україна обирає НАТО, а не відновлення ядерної зброї, а на тимчасово окупованих територіях вже знаходяться та тренують росіян військові з КНДР. Про це під час пресконференції у Брюсселі повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Північнокорейські офіцери вже знаходяться на території тимчасово окупованих територій і вони тренуються спільно з російськими", — сказав Зеленський.

Він пояснив, що наразі точна кількість північнокорейських солдатів невідома, проте розвідка доповідає про намір підготувати 10 000 солдатів з різних родів військ і не лише піхоти.

"Знаємо, що Північна Корея готує контингент, щоб вони воювали проти України", — зазначив Зеленський.

Президент України пояснив, що росіяни розраховують на таке підсилення, оскільки РФ не встигає з мобілізацією та зазнає значних втрат на полі бою. Крім того, окупанти шукають зовнішньої підтримки через те, що в російському суспільстві негативні настрої щодо мобілізації.

"Він (Путін, — ред.) отримує допомогу від Північної Кореї снарядами, обладнанням, а тепер навіть людьми. Плюс Іран… На жаль, ми також маємо чіткі дані розвідки про те, що Китай все ще активно допомагає Росії затягувати цю війну", — підкреслив Зеленський.

НАТО замість ядерної зброї

Президент України повідомив, що під час зустрічі з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом він говорив з ним про Будапештський меморандум та гарантії безпеки, про які у ньому йшлося.

За словами Зеленського, він сказав Трампу, що Україна має право або відновити ядерну зброю, або бути членом якогось безпекового альянсу. Оскільки, окрім НАТО, Україна поки себе не бачить ніде — це той варіант, який підходить українцям.

"Ми обираємо НАТО — не ядерну зброю", — наголосив президент України.

Він підкреслив, що запрошення України до НАТО не є "червоною лінією".

"Якщо ви дійсно хочете, а не тільки говорите, що Україна буде в НАТО і що вона дуже важлива для безпеки європейського континенту, то це повинно збігатися з діями… З ким "червоні лінії" — з вбивцею?", — запитав президент.

Якою іноземною зброєю били по Криму

Володимир Зеленський повідомив, що Україна не застосовувала німецькі далекобійні ракети Taurus для атак по військових об'єктах у Криму, оскільки Німеччина не постачала їх Україні.

Водночас голова держави зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення було знищено 23 військові кораблі РФ. Для цього, окрім української зброї, застосовувались британські Storm Shadow та французькі SCALP.

"Вже використовували по Криму", — лаконічно зауважив президент.

План перемоги та Віктор Орбан

Володимир Зеленський привітався з прем'єр-міністром Віктором Орбаном на полях засідання Європейської ради у Брюсселі.

"З приводу Віктора Орбана, я його бачив серед усіх інших лідерів. Ми привіталися. Я вважаю, що це вже непогано", — сказав Зеленський.

Президент України також наголосив, що у випадку, якщо міжнародні партнери України не підтримають План перемоги, то "буде дуже складно".

"Я думаю, це буде великою помилкою", — зазначив Зеленський.

За його словами, планом визначено, що в Україні будуть інвестиції, а ресурси будуть захищені, що вони не діставатимуться Росії або її союзникам.

Нагадаємо, 17 жовтня "АТЕШ" повідомив, що російських військових почали навчати користуватись північнокорейськими САУ.

14 жовтня видання Рolitico оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Віктор Орбан хоче зірвати надання допомоги Україні.