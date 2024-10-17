Російських військових почали навчати користуватись північнокорейськими САУ, — "АТЕШ"

На думку українських партизанів, це свідчить про те, що Росія вже не спроможна самостійно виробляти та вчасно ремонтувати необхідну кількість власного важкого озброєння.

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Російські військові почали навчання та підготовку на північнокорейських самохідних артилерійських установках. Про це повідомив український партизанський рух "АТЕШ".

"Агент руху "АТЕШ" зі складу ЗС РФ повідомляє, що в Саратові на базі нещодавно відновленого Вищого артилерійського командного училища почалася підготовка артилеристів на північнокорейських самохідних артилерійських установках", — йдеться у повідомленні.

На думку партизанів, це демонструє, що Росія не може самостійно виробляти і ремонтувати в потрібних кількостях власне важке озброєння.

Крім того, як зазначили в "АТЕШ", це свідчить про зростаючу роль КНДР у війні Росії проти України.

"Ми продовжимо фіксувати військову активність окупантів, а також їхніх божевільних союзників. Вся інформація буде оперативно передана Силам оборони України, а також використана в наших операціях", — наголосили в "АТЕШ".

Війська КНДР в Україні

3 жовтня українські бійці завдали ракетного удару та ліквідували понад 20 російських та північнокорейських військових на Донбасі. Перед ударом російські військові демонстрували представникам Північної Кореї підготовку особового складу до штурмових дій та захисту. Вже 8 жовтня те, що в Україні справді є вбиті та поранені військовослужбовці КНДР офіційно підтвердила влада Південної Кореї.

"Ми вважаємо, що в Україні є загиблі і поранені північнокорейські військовослужбовці", — сказав міністр національної оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен.

12 жовтня видання The Washington Post оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що тисячі солдатів із КНДР проходять підготовку в Росії, перед відправкою на фронт в Україну.

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що Північна Корея "фактично включилася" у війну РФ проти України.

Вже 15 жовтня джерела Фокусу повідомили про втечу 18 військовослужбовців з КНДР з позицій, розташованих на кордоні між Брянською та Курською областями.

Інцидент стався за 7 кілометрів від державного кордону з Україною. За словами співрозмовника, мотиви втечі північнокорейських солдатів на цей час не встановлені. Російські військові розпочали їх пошуки.

Нагадаємо, 16 жовтня Reuters повідомило, що КНДР мобілізувала 1,4 млн громадян для участі у "священній війні".

У цей же день військовослужбовець ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що бійців КНДР помітили в лавах росіян в Курській області.