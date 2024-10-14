КНДР "фактично включилася" у війну РФ проти України, — Зеленський (відео)

Глава держави заслухав доповідь Служби зовнішньої розвідки і ГУР про наміри Росії на осінь і зиму. Напередодні Зеленський повідомив про нарощування союзництва Росії з Північною Кореєю.

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У понеділок, 14 жовтня, президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив про "фактичне включення" Північної Кореї у війну Росії проти України.

"Провів Ставку. Кілька питань. Серед головного була доповідь розвідок Служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів росіян на осінь – зиму. Все доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї. Також — відносини Росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни", — сказав глава держави.

13 жовтня президент Володимир Зеленський сказав, що союзництво між Росією і Північною Кореєю "це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей".

За його словами, цей тиждень буде присвячений роботі із західними партнерами. Зеленський вважає, що "саме зараз потрібно діяти, щоб не дати Росії та її спільникам адаптуватись до наших можливостей".

Нагадаємо, 12 жовтня видання The Washington Post писало, що кілька тисяч піхотинців КНДР проходять підготовку в Росії і вже до кінця 2024 року можуть бути відправлені на фронт в Україну.

5 жовтня керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що КНДР відправила невеликі інженерні підрозділи на Донбас. За його словами, їхня функція полягає у фіксуванні дефектів боєприпасів і спостереженні за їхнім використанням російськими військами.