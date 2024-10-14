КНДР "фактически включилась" в войну РФ против Украины, — Зеленский (видео)

Глава государства заслушал доклад Службы внешней разведки и ГУР о намерениях России на осень и зиму. Накануне Зеленский сообщил о наращивании союзничества России с Северной Кореей.

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В понедельник, 14 октября, президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил о "фактическом включении" Северной Кореи в войну России против Украины.

"Провел Ставку. Несколько вопросов. Среди главного был доклад разведок Службы внешней разведки и ГУР о намерениях россиян на осень — зиму. Все довольно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи. Также — отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны", — сказал глава государства.

13 октября президент Владимир Зеленский сказал, что союзничество между Россией и Северной Кореей "это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей".

По его словам, эта неделя будет посвящена работе с западными партнерами. Зеленский считает, что "именно сейчас нужно действовать, чтобы не дать России и ее сообщникам адаптироваться к нашим возможностям".

Напомним, 12 октября издание The Washington Post писало, что несколько тысяч пехотинцев КНДР проходят подготовку в России и уже к концу 2024 года могут быть отправлены на фронт в Украину.

5 октября руководитель ЦПИ Андрей Коваленко сообщил, что КНДР отправила небольшие инженерные подразделения на Донбасс. По его словам, их функция заключается в фиксировании дефектов боеприпасов и наблюдении за их использованием российскими войсками.