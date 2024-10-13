"Это уже не просто о передаче оружия": Зеленский рассказал о союзе РФ и КНДР (видео)

РФ наращивает союзничество с КНДР, речь идет о передаче людей. Украинские отношения с партнерами нуждаются в развитии, а фронту необходима большая поддержка в таких условиях, отметил президент Владимир Зеленский.

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Российская Федерация наращивает союзничество с Северной Кореей. По словам президента Владимира Зеленского, сейчас нужно действовать, чтобы враг с сообщниками не адаптировался к украинским возможностям. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении 13 октября.

"Именно сейчас нужно действовать, чтобы не дать России и ее сообщникам адаптироваться к нашим возможностям. Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия", — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что речь идет фактически о передаче людей из КНДР в ВС РФ. Президент убежден, что в таких условиях украинские отношения с партнерами нуждаются в развитии, а фронту нужно больше поддержки. Когда говорят о большей дальнобойности для Украины и решительном снабжении для войска — это не только перечень военных средств, это увеличение на противника давления, которое будет становиться сильнее.

Владимир Зеленский отметил, что настоящий мир может быть достигнут благодаря силе, тогда как вся следующая неделя будет посвящена работе с партнерами.

Напомним, 12 октября в СМИ сообщили, что несколько тысяч северокорейских военных проходят подготовку в Российской Федерации. В частности, до конца года их могут отправить на передовую в Украину.

8 октября стало известно, что на войне в Украине были убиты и ранены военные КНДР. По словам министра национальной обороны Южной Кореи, КНДР может отправить больше своих бойцов на фронт в будущем.