Войска КНДР в Украине: сколько бригад у Пхеньяна и могут ли они участвовать в войне, — аналитики

По словам экспертов, в КНДР вооруженные силы составляют 1,28 млн человек. Такое количество подразделений связано с тем, что вооруженные силы КНДР по численности 5 в мире и только на 200 тысяч уступают текущей официальной штатной численности армии РФ.

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Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен во время слушаний в парламенте сообщил, что КНДР, вероятно, направит свои регулярные войска в Украину для поддержки РФ. Более того, северокорейские военные в роли "советников" уже присутствуют на оккупированных территориях Украины. Они даже понесли потери. Об этом пишет издание Defense Express.

Отмечается, что по неофициальным данным, 3 октября в результате высокоточного удара были ликвидированы шесть офицеров из КНДР, а также еще 14 российских. В то же время, заявление о направлении войск КНДР в Украину в Сеуле связали с действием военного договора с РФ.

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КНДР может отправить регулярные войска в Украину: офицер ВСУ оценил уровень опасности

Правда, как заявили аналитики, пока никаких новых деталей от Южной Кореи не поступало, а такое заявление даже не было центральной темой доклада. При этом сценарий по которому КНДР, кроме непосредственной работы своего военно-промышленного комплекса со снабжением миллионов артиллерийских снарядов и десятков баллистических ракет, еще будет направлять войска в Украину вполне возможен.

Аналитики отметили, что в КНДР вооруженные силы составляют 1,28 млн человек. Из них 1,1 млн – это сухопутные войска.

По словам экспертов, армия Северной Кореи состоит из 1 бронетанковой дивизии, 15 отдельных бронетанковых бригад, 6 механизированных и 27 пехотных дивизий, а также 14 пехотных бригад. Есть еще 1 артиллерийская дивизия, 21 артиллерийская бригада, 9 ракетно-артиллерийских бригад.

В материале говорится, что к этим силам следует добавить элитные войска КНДР, которые возведены в силы специального назначения. Речь идет о 3 воздушно-десантных бригадах и одном отдельном батальоне, 10 снайперских бригадах, 9 легких пехотных бригадах, 17 отдельных разведывательных батальонах, а также 8 отдельных батальонах спецназначения главного разведывательного управления.

Издание пишет, что в составе вооруженных сил КНДР военно-морские силы численностью в 60 тысяч человек, воздушные силы на 110 тысяч человек, а также ракетные войска стратегического назначения в количестве до 10 тысяч человек.

Аналитики отметили, что все эти оценки приблизительны и сделаны лондонским Международным институтом стратегических исследований.

По словам экспертов, такое количество подразделений связано с тем, что вооруженные силы КНДР по численности 5 в мире и только на 200 тысяч уступают текущей официальной штатной численности армии РФ.

Сообщается, что армия в КНДР призывная. Срочная служба длится 10 лет для мужчин, 5 для женщин. При этом, как считают аналитики, значительная часть вооруженных сил КНДР используется не для оборонных задач, а в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве. Более того, реальное количество боеспособных подразделений может быть еще меньше, хотя это и не имеет значения в парадигме "пушечного мяса".

Правда, как сказано в материале, пока неясно, сколько личного состава может для РФ выделить Пхеньян. Обычно для этой задачи формируется так называемый "экспедиционный корпус". Обычно он формируется из наиболее подготовленных и боеспособных подразделений, в случае КНДР – воздушно-десантные бригады и разведывательные батальоны.

Напомним, в Украине есть убитые и раненые военнослужащие КНДР. По словам министра обороны Южной Кореи, в будущем КНДР может отправить еще больше собственных войск в Украину. Он подчеркнул, что сообщения о потерях северокорейских войск на войне в Украине считаются правдивыми, исходя из выводов министерства.