В Украине есть убитые и раненые военнослужащие КНДР, — власти Южной Кореи

По словам министра обороны Южной Кореи, в будущем КНДР может отправить еще больше собственных войск в Украину.

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Военные Северной Кореи есть среди числа убитых и раненых на войне в Украине. Об этом заявил министр национальной обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен, сообщило издание The Korea Herald.

"Мы считаем, что в Украине есть погибшие и раненые северокорейские военнослужащие", — сказал Йонг Хен.

Он подчеркнул, что сообщения о потерях северокорейских войск на войне в Украине считаются правдивыми, исходя из выводов министерства.

Министр обороны добавил, что считает, что Северная Корея может отправить больше своих войск в Украину в будущем.

"Вопрос отправки войск Северной Кореи на помощь России также очень вероятен", — отметил Йонг Хен.

По его словам, отношения между Россией и Северной Кореей развиваются почти до уровня военного союза.

"Таким образом, больше северокорейских войск может быть развернуто в Украине, исходя из того, как мы на это смотрим", — подчеркнул министр обороны Южной Кореи.

Ким Йонг Хен также сообщил, что Северная Корея, развивая свой ядерный и ракетный потенциал, создала серьезную угрозу безопасности на Корейском полуострове и в других местах.

Напомним, 3 октября украинские бойцы нанесли ракетный удар и ликвидировали более 20 российских и северокорейских военных на Донбассе. Перед ударом враг демонстрировал представителям Северной Кореи подготовку личного состава к штурмовым действиям и защите.

5 октября руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что КНДР отправила небольшие инженерные подразделения на Донбасс. В частности, для сопровождения поставок своих боеприпасов в РФ.