В Україні є вбиті та поранені військовослужбовці КНДР, — влада Південної Кореї

За словами міністра оборони Південної Кореї, у майбутньому КНДР може відправити ще більше власних військ в Україну.

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Військові Північної Кореї є серед числа вбитих і поранених на війні в Україні. Про це заявив міністр національної оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен, повідомило видання The Korea Herald.

"Ми вважаємо, що в Україні є загиблі і поранені північнокорейські військовослужбовці", — сказав Йонг Хен.

Він наголосив, що повідомлення про втрати північнокорейських військ на війні в Україні вважаються правдивими, виходячи з висновків міністерства.

Міністр оборони додав, що вважає, що Північна Корея може відправити більше своїх військ в Україну в майбутньому.

"Питання відправки військ Північної Кореї на допомогу Росії також дуже ймовірне", — зазначив Йонг Хен.

За його словами, відносини між Росією і Північною Кореєю розвиваються майже до рівня військового союзу.

"Таким чином, більше північнокорейських військ може бути розгорнуто в Україні, виходячи з того, як ми на це дивимося", — підкреслив міністр оборони Південної Кореї.

Кім Йонг Хен також повідомив, що Північна Корея, розвиваючи свій ядерний і ракетний потенціал, створила серйозну загрозу безпеці на Корейському півострові та в інших місцях.

Нагадаємо, 3 жовтня українські бійці завдали ракетного удару та ліквідували понад 20 російських та північнокорейських військових на Донбасі. Перед ударом ворог демонстрував представникам Північної Кореї підготовку особового складу до штурмових дій та захисту.

5 жовтня керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що КНДР відправила невеликі інженерні підрозділи на Донбас. Зокрема, для супроводу постачань своїх боєприпасів до РФ.