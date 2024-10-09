Війська КНДР в Україні: скільки бригад у Пхеньяна і чи можуть вони брати участь у війні, — аналітики

За словами експертів, у КНДР збройні сили становлять 1,28 млн осіб. Така кількість підрозділів пов'язана з тим, що збройні сили КНДР за чисельністю 5 у світі та лише на 200 тисяч поступаються поточній офіційній штатній чисельності армії РФ.

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Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен під час слухань у парламенті повідомив, що КНДР, імовірно, спрямує свої регулярні війська в Україну для підтримки РФ. Ба більше, північнокорейські військові в ролі "радників" уже присутні на окупованих територіях України. Вони навіть зазнали втрат. Про це пише видання Defense Express.

Зазначається, що за неофіційними даними, 3 жовтня внаслідок високоточного удару було ліквідовано шістьох офіцерів із КНДР, а також ще 14 російських. Водночас, заяву про направлення військ КНДР в Україну в Сеулі пов'язали з дією військового договору з РФ.

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Щоправда, як заявили аналітики, поки що жодних нових деталей від Південної Кореї не надходило, а така заява навіть не була центральною темою доповіді. При цьому сценарій, за яким КНДР, окрім безпосередньої роботи свого військово-промислового комплексу з постачанням мільйонів артилерійських снарядів і десятків балістичних ракет, ще й спрямовуватиме війська в Україну, цілком можливий.

Аналітики зазначили, що в КНДР збройні сили становлять 1,28 млн осіб. З них 1,1 млн — це сухопутні війська.

За словами експертів, армія Північної Кореї складається з 1 бронетанкової дивізії, 15 окремих бронетанкових бригад, 6 механізованих і 27 піхотних дивізій, а також 14 піхотних бригад. Є ще 1 артилерійська дивізія, 21 артилерійська бригада, 9 ракетно-артилерійських бригад.

У матеріалі йдеться про те, що до цих сил слід додати елітні війська КНДР, які зведені в сили спеціального призначення. Йдеться про 3 повітряно-десантні бригади та один окремий батальйон, 10 снайперських бригад, 9 легких піхотних бригад, 17 окремих розвідувальних батальйонів, а також 8 окремих батальйонів спецпризначення головного розвідувального управління.

Видання пише, що у складі збройних сил КНДР військово-морські сили чисельністю 60 тисяч осіб, повітряні сили на 110 тисяч осіб, а також ракетні війська стратегічного призначення в кількості до 10 тисяч осіб.

Аналітики зазначили, що всі ці оцінки приблизні і зроблені лондонським Міжнародним інститутом стратегічних досліджень.

За словами експертів, така кількість підрозділів пов'язана з тим, що збройні сили КНДР за чисельністю 5 у світі і тільки на 200 тисяч поступаються поточній офіційній штатній чисельності армії РФ.

Повідомляється, що армія в КНДР призовна. Строкова служба триває 10 років для чоловіків, 5 для жінок. При цьому, як вважають аналітики, значна частина збройних сил КНДР використовується не для оборонних завдань, а в сільському господарстві, промисловості та будівництві. Ба більше, реальна кількість боєздатних підрозділів може бути ще меншою, хоча це й не має значення в парадигмі "гарматного м'яса".

Щоправда, як ідеться в матеріалі, поки неясно, скільки особового складу може для РФ виділити Пхеньян. Зазвичай для цього завдання формується так званий "експедиційний корпус". Зазвичай він формується з найбільш підготовлених і боєздатних підрозділів, у випадку КНДР — повітряно-десантні бригади і розвідувальні батальйони.

Нагадаємо, в Україні є вбиті та поранені військовослужбовці КНДР. За словами міністра оборони Південної Кореї, у майбутньому КНДР може відправити ще більше власних військ в Україну. Він підкреслив, що повідомлення про втрати північнокорейських військ на війні в Україні вважаються правдивими, виходячи з висновків міністерства.