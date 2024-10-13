"Це вже не просто про передачу зброї": Зеленський розповів про союз РФ та КНДР (відео)

РФ нарощує союзництво з КНДР, йдеться про передачу людей. Українські відносини з партнерами потребують розвитку, а фронту необхідна більша підтримка в таких умовах, зауважив президент Володимир Зеленський.

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Російська Федерація нарощує союзництво з Північною Кореєю. За словами президента Володимира Зеленського, нині потрібно діяти, аби ворог зі спільниками не адаптувався до українських можливостей. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні 13 жовтня.

"Саме зараз потрібно діяти, щоб не дати Росії та її спільникам адаптуватись до наших можливостей. Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї", — сказав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що йдеться фактично про передачу людей з КНДР до ЗС РФ. Президент переконаний, що в таких умовах українські відносини з партнерами потребують розвитку, а фронту потрібно більше підтримки. Коли говорять про більшу далекобійність для України та рішуче постачання для війська — це не лише перелік військових засобів, це збільшення на противника тиску, який ставатиме сильнішим.

Володимир Зеленський наголосив, що справжній мир може бути досягнутий завдяки силі, тоді як весь наступний тиждень буде присвячений роботі з партнерами.

Нагадаємо, 12 жовтня у ЗМІ повідомили, що декілька тисяч північнокорейських військових проходять підготовку у Російській Федерації. Зокрема, до кінця року їх можуть відправити на передову в Україну.

8 жовтня стало відомо, що на війні в Україні було вбито та поранено військових КНДР. За словами міністра національної оборони Південної Кореї, КНДР може відправити більше своїх бійців на фронт у майбутньому.