КНДР мобілізувала 1,4 млн громадян для участі у "священній війні", — Reuters

Північна Корея і раніше робила подібні заяви про те, що молоді люди намагаються вступити на військову службу в період загострення напруженості, хоча такі заяви ізольованої держави важко перевірити, пише видання.

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У Північній Кореї мобілізували понад 1,4 млн громадян для ведення "священної війні". Про це пише Reuters.

Повідомляється, що мобілізація відбувається на тлі загострення відносин із Південною Кореєю.

"Якщо почнеться війна, Південна Корея буде стерта з карти. Оскільки вона хоче війни, ми готові покласти край її існуванню", — цитує видання заяву офіційного інформаційного агентства Північної Кореї.

Видання зазначає, що Північна Корея і раніше робила подібні заяви про те, що молоді люди намагаються вступити на військову службу в період загострення напруженості, хоча такі заяви ізольованої держави важко перевірити.

Минулого року державні ЗМІ повідомили про те, що 800 000 її громадян добровільно долучилися до армії Північної Кореї для боротьби проти Сполучених Штатів. Також у 2017 році було сказано, що майже 3,5 мільйона робітників, членів партії та солдатів добровільно зголосилися служити в армії.

Згідно з даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), Північна Корея має 1,28 мільйона активних солдатів і близько 600 000 резервістів, з 5,7 мільйонів резервістів Робітничо-Селянської Червоної гвардії.

Міністерство оборони Сеула не прокоментувало останній звіт KCNA, але попередило, що якщо Північна Корея завдасть шкоди безпеці південнокорейців, цей день буде "кінцем її режиму".

Нагадаємо, що 16 жовтня повідомлялося, що бійців КНДР вже помітили в лавах росіян в Курській області. Північнокорейських військових вже спостерігали під час штурмових дій ЗС РФ.