КНДР мобилизовала 1,4 млн граждан для участия в "священной войне", — Reuters

Северная Корея и раньше делала подобные заявления о том, что молодые люди пытаются поступить на военную службу в период обострения напряженности, хотя такие заявления изолированного государства трудно проверить, пишет издание.

Related video

В Северной Корее мобилизовали более 1,4 млн граждан для ведения "священной войны". Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что мобилизация происходит на фоне обострения отношений с Южной Кореей.

"Если начнется война, Северная Корея будет стерта с карты. Поскольку она хочет войны, мы готовы положить конец ее существованию", — цитирует издание заявление официального информационного агентства Северной Кореи.

Издание отмечает, что Северная Корея и ранее делала подобные заявления о том, что молодые люди пытаются поступить на военную службу в период обострения напряженности, хотя такие заявления изолированного государства трудно проверить.

В прошлом году государственные СМИ сообщили о том, что 800 000 её граждан добровольно присоединились к армии Северной Кореи для борьбы против Соединённых Штатов. Также в 2017 году было сказано, что почти 3,5 миллиона рабочих, членов партии и солдат добровольно вызвались служить в армии.

Согласно данным Международного института стратегических исследований (IISS), Северная Корея имеет 1,28 миллиона активных солдат и около 600 000 резервистов, из 5,7 миллионов резервистов Рабоче-Крестьянской Красной гвардии.

Министерство обороны Сеула не прокомментировало последний отчет KCNA, но предупредило, что если Северная Корея нанесет ущерб безопасности южнокорейцев, этот день будет "концом ее режима".

Напомним, что 16 октября сообщалось, что бойцов КНДР уже заметили в рядах россиян в Курской области. Северокорейских военных уже наблюдали во время штурмовых действий ВС РФ.