Российских военных начали обучать пользоваться северокорейскими САУ, — "АТЕШ"

По мнению украинских партизан, это свидетельствует о том, что Россия уже не способна самостоятельно производить и своевременно ремонтировать необходимое количество собственного тяжелого вооружения.

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Российские военные начали обучение и подготовку на северокорейских самоходных артиллерийских установках. Об этом сообщило украинское партизанское движение "АТЕШ".

"Агент движения "АТЕШ" из состава ВС РФ сообщает, что в Саратове на базе недавно восстановленного Высшего артиллерийского командного училища началась подготовка артиллеристов на северокорейских самоходных артиллерийских установках", — говорится в сообщении.

По мнению партизан, это демонстрирует, что Россия не может самостоятельно производить и ремонтировать в нужных количествах собственное тяжелое вооружение.

Кроме того, как отметили в "АТЕШ", это свидетельствует о растущей роли КНДР в войне России против Украины.

"Мы продолжим фиксировать военную активность оккупантов, а также их сумасшедших союзников. Вся информация будет оперативно передана Силам обороны Украины, а также использована в наших операциях", — отметили в "АТЕШ".

Войска КНДР в Украине

3 октября украинские бойцы нанесли ракетный удар и ликвидировали более 20 российских и северокорейских военных на Донбассе. Перед ударом российские военные демонстрировали представителям Северной Кореи подготовку личного состава к штурмовым действиям и защите. Уже 8 октября то, что в Украине действительно есть убитые и раненые военнослужащие КНДР официально подтвердили власти Южной Кореи.

"Мы считаем, что в Украине есть погибшие и раненые северокорейские военнослужащие", — сказал министр национальной обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен.

12 октября издание The Washington Post обнародовало материал, в котором говорится о том, что тысячи солдат из КНДР проходят подготовку в России, перед отправкой на фронт в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Северная Корея "фактически включилась" в войну РФ против Украины.

Уже 15 октября источники Фокуса сообщили о побеге 18 военнослужащих из КНДР с позиций, расположенных на границе между Брянской и Курской областями.

Инцидент произошел в 7 километрах от государственной границы с Украиной. По словам собеседника, мотивы побега северокорейских солдат в настоящее время не установлены. Российские военные начали их поиски.

Напомним, 16 октября Reuters сообщило, что КНДР мобилизовала 1,4 млн граждан для участия в "священной войне".

В этот же день военнослужащий ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что бойцов КНДР заметили в рядах россиян в Курской области.