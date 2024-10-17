Солдаты КНДР в Украине и НАТО вместо ядерного оружия: главные тезисы Зеленского в Европе (видео)

Президент также сообщил, что Силы обороны уничтожили 23 российских военных корабля, в том числе с помощью крылатых ракет из Великобритании и Франции.

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Украина выбирает НАТО, а не восстановление ядерного оружия, а на временно оккупированных территориях уже находятся и тренируют россиян военные из КНДР. Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Северокорейские офицеры уже находятся на территории временно оккупированных территорий и они тренируются совместно с российскими", — сказал Зеленский.

Он пояснил, что пока точное количество северокорейских солдат неизвестно, однако разведка докладывает о намерении подготовить 10 000 солдат из разных родов войск и не только пехоты.

"Знаем, что Северная Корея готовит контингент, чтобы они воевали против Украины", — отметил Зеленский.

Президент Украины объяснил, что россияне рассчитывают на такое усиление, поскольку РФ не успевает с мобилизацией и несет значительные потери на поле боя. Кроме того, оккупанты ищут внешней поддержки из-за того, что в российском обществе негативные настроения по мобилизации.

"Он (Путин, — ред.) получает помощь от Северной Кореи снарядами, оборудованием, а теперь даже людьми. Плюс Иран... К сожалению, мы также имеем четкие данные разведки о том, что Китай все еще активно помогает России затягивать эту войну", — подчеркнул Зеленский.

НАТО вместо ядерного оружия

Президент Украины сообщил, что во время встречи с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом он говорил с ним о Будапештском меморандуме и гарантиях безопасности, о которых в нем говорилось.

По словам Зеленского, он сказал Трампу, что Украина имеет право либо восстановить ядерное оружие, либо быть членом какого-то альянса по безопасности. Поскольку, кроме НАТО, Украина пока себя не видит нигде — это тот вариант, который подходит украинцам.

"Мы выбираем НАТО — не ядерное оружие", — подчеркнул президент Украины.

Он подчеркнул, что приглашение Украины в НАТО не является "красной линией".

"Если вы действительно хотите, а не только говорите, что Украина будет в НАТО и что она очень важна для безопасности европейского континента, то это должно совпадать с действиями... С кем "красные линии" — с убийцей?", — спросил президент.

Каким иностранным оружием били по Крыму

Владимир Зеленский сообщил, что Украина не применяла немецкие дальнобойные ракеты Taurus для атак по военным объектам в Крыму, поскольку Германия не поставляла их Украине.

В то же время глава государства отметил, что с начала полномасштабного вторжения было уничтожено 23 военных корабля РФ. Для этого, кроме украинского оружия, применялись британские Storm Shadow и французские SCALP.

"Уже использовали по Крыму", — лаконично заметил президент.

План победы и Виктор Орбан

Владимир Зеленский поздоровался с премьер-министром Виктором Орбаном на полях заседания Европейского совета в Брюсселе.

"По поводу Виктора Орбана, я его видел среди всех других лидеров. Мы поздоровались. Я считаю, что это уже неплохо", — сказал Зеленский.

Президент Украины также отметил, что в случае, если международные партнеры Украины не поддержат План победы, то "будет очень сложно".

"Я думаю, это будет большой ошибкой", — отметил Зеленский.

По его словам, планом определено, что в Украине будут инвестиции, а ресурсы будут защищены, что они не будут доставаться России или ее союзникам.

Напомним, 17 октября "АТЕШ" сообщил, что российских военных начали обучать пользоваться северокорейскими САУ.

14 октября издание РоІітісо обнародовало материал, в котором говорится о том, что Виктор Орбан хочет сорвать предоставление помощи Украине.