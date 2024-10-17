"Альтернативи немає": Зеленський відповів, чи готує Україна ядерну бомбу (відео)
На запитання про ядерну бомбу президент вказав журналісту, що він створює собі проблеми. Володимир Зеленський нагадав, що Україна вже отримувала обіцянки про "парасольку", підписуючи Будапештський меморандум.
У виданні Bild з посиланням на неназваного українського чиновника повідомляли, що Київ нібито може лише за "кілька тижнів" отримати першу ядерну бомбу. Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 17 жовтня поставив крапку у цьому питанні, запевнивши, що Україна не збирається відновлювати ядерний арсенал.
Німецький журналіст поставив запитання, як багато часу знадобиться Україні на будівництво ядерної зброї, розробку якої нібито припустив сам Зеленський.
"Ви знаєте, ми іноді самі створюємо проблеми собі, і ви зараз починаєте це робити. Ми ніколи не говорили про те, що ми готуємось створювати ядерну зброю", — заявив у відповідь лідер.
Він пояснив, що говорив про підписаний з поважними ядерними державами Будапештський меморандум. Зокрема, йдеться про Росію, Китай та США. Україна погодилася віддати ядерну зброю, а держави натомість обіцяли їй гарантії безпеки й територіальної цілісності. Однак, як наголосив президент, меморандум не вберіг Україну від повномасштабної війни внаслідок нападу самої ж РФ.
"Це означає, що це не хороший захист, не справжня "парасолька". І тому в нас альтернативи немає, окрім НАТО. Це наш сигнал. Але ми не будуємо ядерну зброю", — наголосив Зеленський.
Він попросив не перекручувати його слова. Рютте додав, що Україна "буде в НАТО".
"А до цього ми зробимо все, щоб Україна мала все, що потрібно для перемоги", — запевнив він.
Нагадаємо, під час пресконференції у Брюсселі 17 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що усвідомлює право України відновити ядерну зброю, але обирає замість цього вступ у НАТО.
Також 17 жовтня в Офісі президента прокоментували повідомлення з посиланням на невідомого чиновника, що Україна може розробити першу бомбу за кілька тижнів. Радник Дмитро Литвин назвав цю інформацію "дурницею".