"Альтернативы нет": Зеленский ответил, готовит ли Украина ядерную бомбу (видео)

На вопрос о ядерной бомбе президент указал журналисту, что он создает себе проблемы. Владимир Зеленский напомнил, что Украина уже получала обещания о "зонтике", подписывая Будапештский меморандум.

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В издании Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщали, что Киев якобы может лишь за "несколько недель" получить первую ядерную бомбу. Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 17 октября поставил точку в этом вопросе, заверив, что Украина не собирается восстанавливать ядерный арсенал.

Вопрос о ядерной бомбе и ответ Владимира Зеленского — с 15:42

Немецкий журналист задал вопрос, как много времени понадобится Украине на строительство ядерного оружия, разработку которого якобы допустил сам Зеленский.

"Вы знаете, мы иногда сами создаем проблемы себе, и вы сейчас начинаете это делать. Мы никогда не говорили о том, что мы готовимся создавать ядерное оружие", — заявил в ответ лидер.

Он объяснил, что говорил о подписанном с уважаемыми ядерными державами Будапештском меморандуме. В частности, речь идет о России, Китае и США. Украина согласилась отдать ядерное оружие, а государства обещали ей гарантии безопасности и территориальной целостности. Однако, как подчеркнул президент, меморандум не уберег Украину от полномасштабной войны в результате нападения самой же РФ.

"Это значит, что это не хорошая защита, не настоящий "зонтик". И потому у нас альтернативы нет, кроме НАТО. Это наш сигнал. Но мы не строим ядерное оружие", — подчеркнул Зеленский.

Он попросил не извращать его слова. Рютте добавил, что Украина "будет в НАТО".

"А до этого мы сделаем все, чтобы у Украины было все, что нужно для победы", — заверил он.

Напомним, во время пресс-конференции в Брюсселе 17 октября президент Владимир Зеленский заявил, что осознает право Украины восстановить ядерное оружие, но выбирает вместо этого вступление в НАТО.

Также 17 октября в Офисе президента прокомментировали сообщение со ссылкой на неизвестного чиновника, что Украина может разработать первую бомбу за несколько недель. Советник Дмитрий Литвин назвал эту информацию "глупостью".