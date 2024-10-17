"Альтернативы нет": Зеленский ответил, готовит ли Украина ядерную бомбу (видео)
На вопрос о ядерной бомбе президент указал журналисту, что он создает себе проблемы. Владимир Зеленский напомнил, что Украина уже получала обещания о "зонтике", подписывая Будапештский меморандум.
В издании Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщали, что Киев якобы может лишь за "несколько недель" получить первую ядерную бомбу. Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 17 октября поставил точку в этом вопросе, заверив, что Украина не собирается восстанавливать ядерный арсенал.
Немецкий журналист задал вопрос, как много времени понадобится Украине на строительство ядерного оружия, разработку которого якобы допустил сам Зеленский.
"Вы знаете, мы иногда сами создаем проблемы себе, и вы сейчас начинаете это делать. Мы никогда не говорили о том, что мы готовимся создавать ядерное оружие", — заявил в ответ лидер.
Он объяснил, что говорил о подписанном с уважаемыми ядерными державами Будапештском меморандуме. В частности, речь идет о России, Китае и США. Украина согласилась отдать ядерное оружие, а государства обещали ей гарантии безопасности и территориальной целостности. Однако, как подчеркнул президент, меморандум не уберег Украину от полномасштабной войны в результате нападения самой же РФ.
"Это значит, что это не хорошая защита, не настоящий "зонтик". И потому у нас альтернативы нет, кроме НАТО. Это наш сигнал. Но мы не строим ядерное оружие", — подчеркнул Зеленский.
Он попросил не извращать его слова. Рютте добавил, что Украина "будет в НАТО".
"А до этого мы сделаем все, чтобы у Украины было все, что нужно для победы", — заверил он.
Напомним, во время пресс-конференции в Брюсселе 17 октября президент Владимир Зеленский заявил, что осознает право Украины восстановить ядерное оружие, но выбирает вместо этого вступление в НАТО.
Также 17 октября в Офисе президента прокомментировали сообщение со ссылкой на неизвестного чиновника, что Украина может разработать первую бомбу за несколько недель. Советник Дмитрий Литвин назвал эту информацию "глупостью".