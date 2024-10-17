"Глупости": в ОП сравнили Bild с пропагандистами РФ из-за заявления о ядерном оружии

Дмитрий Литвин, советник президента Украины, считает, что сейчас трудно отличить, где слова немецкого аналитика Репке, а где российская пропаганда.

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В четверг, 17 октября, немецкое издание Bild опубликовало материал, в котором утверждается, что украинские власти рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия. Статью прокомментировал советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин. В комментарии для "24 канала" он назвал эту информацию "глупостями".

Автор материала, аналитик Юлиан Репке ссылался на анонимного украинского чиновника, который заявил, что у Украины есть необходимые материалы и знания, чтобы создать ядерное оружие в течение нескольких недель.

В статье говорилось, что Украина не допустит повторного вторжения российских войск в Киев, и в таком случае якобы может быть восстановлен украинский ядерный арсенал.

Реакция Офиса президента

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, комментируя эти утверждения, отметил, что трудно различить, где слова Репке, а где российская пропаганда, поскольку обе стороны "вбрасывают в информационное пространство одинаковые глупости".

В свою очередь руководитель центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко подчеркнул, что "любые фантазии западных журналистов об украинском ядерном оружии являются выдумками".

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Напомним, 17 октября президент Владимир Зеленский в Брюсселе рассказал, что говорил о членстве Украины в НАТО. По его словам, у Украины есть два варианта гарантий безопасности: членство в Североатлантическом альянсе или получение ядерного оружия. Киев выбирает первое. Фокус предложил читателям принять участие в онлайн-голосовании и выбрать вариант, который, по их мнению, правильный.

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде представил план победы. Он состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Первым пунктом документа является приглашение Украины в НАТО.