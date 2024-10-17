НАТО или ядерное оружие: что защитит Украину, — опрос читателей Фокуса

Президент Зеленский назвал два пути для защиты Украины — вступление в НАТО или создание ядерного оружия. Фокус предлагает читателям принять участие в онлайн-голосовании и выбрать вариант, который вам кажется правильным.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом обсуждал вопрос вступления Украины в НАТО, в частности, упомянув отказ Киева от ядерного оружия. Об этом он рассказал на пресс-конференции в четверг, 17 октября, после участия в заседании Евросовета, где презентовал план победы.

Зеленский отметил, что Будапештский меморандум, который должен гарантировать безопасность Украины после ее отказа от ядерного арсенала, не сработал. Он подчеркнул, что отдавшая ядерное оружие Украина теперь ведет войну, в то время как другие ядерные государства находятся в безопасности.

"Кто из этих великих стран, всех ядерных государств пострадал? Все? Нет, одна — Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Одна — Украина. Кто сегодня воюет? Украина. В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: "У нас получается да, какой же выход? Или у Украины будет ядерное оружие, и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-либо альянс. Кроме НАТО, на сегодняшний день мы не знаем действенных альянсов", — подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что Украина избирает НАТО, а не ядерное оружие. Зеленский считает, что Трамп его услышал и сказал: "У вас справедливые доводы".

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский публично представил план победы, состоящий из пяти пунктов и трех тайных приложений. Первым пунктом документа является приглашение Украины в НАТО.

The Washington Post пишет, что союзники Украины из НАТО не спешат с приглашением Киева, пока в стране продолжается война. Прошение Зеленского о приглашении ставит военный блок в затруднительное положение.