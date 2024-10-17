НАТО чи ядерна зброя: що захистить Україну, — опитування читачів Фокусу

Президент Зеленський назвав два шляхи для захисту України — вступ до НАТО або створення ядерної зброї. Фокус пропонує читачам взяти участь в онлайн-голосуванні та обрати варіант, який вам здається правильним.

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Президент України Володимир Зеленський під час розмови з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом обговорював питання вступу України до НАТО, зокрема пригадавши відмову Києва від ядерної зброї. Про це він розповів на пресконференції у четвер, 17 жовтня, після участі в засіданні Євроради, де презентував план перемоги.

Зеленський зазначив, що Будапештський меморандум, який мав гарантувати безпеку України після її відмови від ядерного арсеналу, не спрацював. Він наголосив, що Україна, яка віддала ядерну зброю, тепер веде війну, тоді як інші ядерні держави перебувають у безпеці.

"Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав постраждав? Всі? Ні, одна — Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі? Одна — Україна. Хто сьогодні воює? Україна. У розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: "У нас виходить так, який же вихід? Або в України буде ядерна зброя — і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієвих альянсів", — наголосив президент.

Глава держави додав, що Україна обирає НАТО, а не ядерну зброю. Зеленський вважає, що Трамп його почув і сказав: "У вас справедливі аргументи".

Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський публічно представив план перемоги, який складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Першим пунктом документа є запрошення України до НАТО.

The Washington Post пише, що союзники України з НАТО не поспішають із запрошенням Києва поки у країні триває війна. Прохання Зеленського про запрошення ставить військовий блок у складне становище.