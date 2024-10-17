"Дурниці": в ОП порівняли Bild із пропагандистами РФ через заяву про ядерну зброю

Дмитро Литвин, радник президента України, вважає, що нині важко відрізнити, де слова німецького аналітика Рьопке, а де — російська пропаганда.

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У четвер, 17 жовтня, німецьке видання Bild опублікувало матеріал, у якому стверджується, що українська влада розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї. Статтю прокоментував радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин. У коментарі для "24 каналу" він назвав цю інформацію "дурницею".

Автор матеріалу, аналітик Юліан Рьопке посилався на анонімного українського чиновника, який заявив, що Україна має необхідні матеріали та знання, щоб створити ядерну зброю протягом кількох тижнів.

У статті йшлося про те, що Україна не допустить повторного вторгнення російських військ на Київ, і в такому випадку нібито може бути відновлено український ядерний арсенал.

Реакція Офісу президента

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин, коментуючи ці твердження, зазначив, що важко розрізнити, де слова Рьопке, а де російська пропаганда, оскільки обидві сторони "вкидають в інформаційний простір однакові дурниці".

Своєю чергою керівник центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко наголосив, що "будь-які фантазії західних журналістів про українську ядерну зброю є вигадками".

Фото: Скриншот

Нагадаємо, 17 жовтня президент Володимир Зеленський у Брюсселі розповів, що говорив про членство України в НАТО. За його словами, в України є два варіанти гарантій безпеки — членство в Північноатлантичному альянсі або отримання ядерної зброї. Київ обирає перше. Фокус запропонував читачам взяти участь в онлайн-голосуванні та обрати варіант, який, на їхню думку, є правильним.

Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді представив план перемоги. Він складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Першим пунктом документа — це запрошення України до НАТО.