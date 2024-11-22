"Він ненормальний": президент Сербії заявив, що Путін без вагань застосує ядерну зброю

За словами Александра Вучича, Путін не блефує, а світ вже зробив дев'ять з десяти кроків до "катастрофи".

Президент Росії Володимир Путін без вагань застосує ядерну зброю, якщо безпека РФ буде під загрозою, а той, хто вважає, що по російській території можна бити ракетами без наслідків — ненормальний. Про це заявив президент Сербії Александр Вучич

"Про нього кажуть, що він погрожує "порожньою рушницею". Якщо безпека Москви і її військ буде під загрозою, якщо виходу немає, я вам заздалегідь кажу, він не буде вагатися ні години", — сказав Вучич.

Він пояснив, що добре знає Путіна і він точно не блефує.

"Якщо хтось думає, що він може стріляти всім, що спаде на думку, на території РФ, і що це залишиться без відповіді – то він або не знає його (Путіна, — ред.), або він ненормальний", — зазначив Вучич.

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Президент Сербії також підкреслив ситуація, що наразі склалась веде світ до катастрофи.

"Якщо є 10 кроків до катастрофи — ми вже подолали 9. Сьогодні Брянську область обстріляли ракетами, удари російськими боєприпасами триватимуть. Кожен наступний крок веде нас до ядерного конфлікту", — наголосив Вучич.

За його словами, Сербія не хоче смертей, але прагне перемир'я між Росією та Україною.

Нагадаємо, 21 листопада повідомило, що запуском міжконтинентальної балістичної ракети "Орешник" по Україні РФ попередила Захід.

20 листопада ЗМІ назвали сценарії того, як Путін відповість після дозволу Україні бити по території РФ.