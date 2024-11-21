Натяк на ядерний удар: що означає атака на Дніпро міжконтинентальною балістикою

Про МБР по Дніпру

І по Києву таке щось запустять. Як людина, яка живе в Києві, яка жила в Дніпрі та яка розуміє, наскільки ці два міста наразі відіграють ключову роль у цій війні — я не в захваті. Але мені й всі інші ракети не дуже подобаються.

Поки там немає неконвенційного заряду (а його й не буде) — це ті саме ракети, тільки з певною метою: до руйнувань додати додаткового переляку. Насамперед — у Європі та США. Бо ЯДЕРНА ЕСКАЛАЦІЯ МИ МОЖЕМО КОКОКОКО РОСІЯ СТРОНГ.

Насправді для нас нічого не змінюється. Київ, Дніпро, Харків, Одеса, Львів, Запоріжжя, Миколаїв і інші міста мають працювати. Мають генерувати продукт в економіку і продукт в армію. Бо іншого шляху не буде.

ППО зробить, що зможе.

Ну, і так. Я багато разів це говорив кулуарно, вперше скажу і публічно: попри всі ракетні атаки, у пересічного цивільного не біля фронту ймовірність загинути від ракети все ще менша або, як максимум, зіставна з ДТП. У великих містах — трохи вища. Загибель від ракети — більш помітна і менш "буденна". Але під час такої війни це неминучі ризики на рівні саме тих буденних. На жаль.

Я розумію, що не у всіх може в голові бути таке сприйняття, як у мене. Проте іншого мені не підвезли, ось ділюся з вами. Може, комусь допоможе. Раціоналізація страхів іноді буває корисною.

Бережіть себе і рідних. Працюймо.

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