Намек на ядерный удар: что означает атака на Днепр межконтинентальной баллистикой

О МБР по Днепру

И по Киеву такое что-то запустят. Как человек, который живет в Киеве, который жил в Днепре и который понимает, насколько эти два города сейчас играют ключевую роль в этой войне — я не в восторге. Но мне и все остальные ракеты не очень нравятся.

Пока там нет неконвенционного заряда (а его и не будет) — это те же ракеты, только с определенной целью: к разрушениям добавить дополнительный испуг. В первую очередь — в Европе и США. Потому что ЯДЕРНАЯ ЭСКАЛАЦИЯ МЫ МОЖЕМ КОКОКОКО РОССИЯ СТРОНГ.

На самом деле для нас ничего не меняется. Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Львов, Запорожье, Николаев и другие города должны работать. Должны генерировать продукт в экономику и продукт в армию. Потому что другого пути не будет.

ПВО сделает, что сможет.

Ну, и да. Я много раз это говорил кулуарно, впервые скажу и публично: несмотря на все ракетные атаки, у рядового гражданского не у фронта вероятность погибнуть от ракеты все еще меньше или, как максимум, сопоставима с ДТП. В крупных городах — чуть выше. Гибель от ракеты — более заметна и менее "обыденна". Но во время такой войны это неизбежные риски на уровне тех самых обыденных. К сожалению.

Я понимаю, что не у всех может в голове быть такое восприятие, как у меня. Однако другого мне не подвезли, вот делюсь с вами. Может, кому-то поможет. Рационализация страхов иногда бывает полезной.

Берегите себя и своих родных. Давайте работать.

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