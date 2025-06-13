Ближний Восток на грани хаоса: как провал ядерной сделки Трампа может вызвать глобальный энергетический кризис

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Кризис на Ближнем Востоке. Ядерная сделка Трампа. Удар Израиля по Ирану.

Собственно, о потенциальной военной эскалации на Ближнем Востоке коротко.

Что происходит? Между Ираном и Израилем, с возможным привлечением США, назревает серьезный конфликт, связанный с провалом переговоров по иранской ядерной программе.

Главная причина — неудачные попытки администрации Дональда Трампа заключить новую ядерную сделку. Парадокс в том, что предыдущее соглашение, заключенное при Обаме, Трамп сам же и разорвал. Его текущие дипломатические усилия выглядят максимально иррациональными.

Во-первых, он фактически исключил из процесса Израиль — самую мощную военную силу в регионе. Как бы я ни относился к правительству Нетаньяху (очень негативно), игнорировать позицию ключевого союзника, когда у тебя нет сильных карт (а у Трампа их реально нет) — довольно специфический подход.

Во-вторых, он привлек к переговорам Россию, которая прямо заинтересована в их провале. Для Кремля урегулирование иранского вопроса означает снятие санкций, выход на рынок огромных объемов иранской нефти и, как следствие, падение цен. Стабильность на Ближнем Востоке — прямая угроза российским интересам.

Действия Трампа восемь лет назад уже привели к победе ультраконсервативного крыла в самом Иране. Если соглашение Обамы позволило наладить диалог Ирана с ЕС и оттянуть его от китайско-российской оси, то разрыв соглашения только усилил радикалов. Сегодня они, чувствуя слабость американской позиции, требуют гораздо большего, ведь Трамп открыто демонстрирует, что стремится к соглашению любой ценой, и этим можно манипулировать.

На другой стороне — правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху, который также не заинтересован в сделке. Его правительство переживает глубокий политический кризис из-за затягивания войны в Газе и вопроса о том, как оно допустило террористическую атаку ХАМАС. Для Нетаньяху продолжение войны и создание образа "Израиля в осажденной крепости" — единственный способ сохранить власть и избежать суда, причем не международного, а обычного израильского.

Нетаньяху обостряет, чтобы удержаться у власти Фото: РИА Новости

В этой ситуации интересы израильских и иранских радикалов парадоксально совпадают: обеим сторонам выгодно обострение, а не компромисс.

На этом фоне единственной силой, стремящейся к стабильности, выступают ближневосточные монархии — Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Оман. Они активно трансформируют свои экономики из нефтяных в постиндустриальные, развивая финансы и туризм. Для них война — это катастрофа. Они, "взрослые в комнате", пытаются помочь американской дипломатии выйти из тупика.

Нас ждет ключевой момент. 15 июня в Омане должен состояться очередной раунд переговоров. Если он не принесет серьезного прогресса, риск того, что Израиль, руководствуясь политической выгодой для Нетаньяху, решится на превентивный удар по иранским ядерным объектам, значительно возрастет.

Какими будут последствия такой войны? Поскольку общей границы нет, скорее всего, это будет воздушная война — обмен ракетными и дроновыми ударами. Главная опасность — возможная блокировка Ираном Ормузского пролива, ключевого маршрута транспортировки нефти. Это спровоцирует глобальный энергетический кризис, резкий рост цен на нефть и, возможно, даже ее физический дефицит. Такой сценарий невыгоден ни Китаю, ни Индии, ни Европе, ни самим США, где рост цен на бензин ударит по рейтингу Трампа.

Единственный, кому это бесспорно выгодно — и то только очень краткосрочно — Россия. Таким образом, провал американской дипломатии на Ближнем Востоке создает прямую угрозу для всего региона и вызовы глобального уровня. Если еще несколько месяцев назад прямая война между Ираном и Израилем казалась маловероятной, то сегодня, благодаря "мастерству" переговорщиков Трампа, риск — довольно высок.

Надежда остаётся на то, что региональные игроки смогут вмешаться и не допустить худшего. Но эта ситуация — яркий пример того, что происходит, когда сложную дипломатическую работу поручают долбо…ам, которые, призывая к тушению пожара, подливают в него топлива. Собственно, во всем, за что берутся.

Наблюдаем дальше.

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