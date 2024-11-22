"Он ненормальный": президент Сербии заявил, что Путин без колебаний применит ядерное оружие

По словам Александра Вучича, Путин не блефует, а мир уже сделал девять из десяти шагов к "катастрофе".

Президент России Владимир Путин без колебаний применит ядерное оружие, если безопасность РФ будет под угрозой, а тот, кто считает, что по российской территории можно бить ракетами без последствий — ненормальный. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич

"О нем говорят, что он угрожает "пустым ружьем". Если безопасность Москвы и ее войск будет под угрозой, если выхода нет, я вам заранее говорю, он не будет колебаться ни часа", — сказал Вучич.

Он объяснил, что хорошо знает Путина и он точно не блефует.

"Если кто-то думает, что он может стрелять всем, что придет в голову, на территории РФ, и что это останется без ответа — то он либо не знает его (Путина, — ред.), либо он ненормальный", — отметил Вучич.

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Президент Сербии также подчеркнул, что сложившаяся ситуация ведет мир к катастрофе.

"Если есть 10 шагов до катастрофы — мы уже преодолели 9. Сегодня Брянскую область обстреляли ракетами, удары российскими боеприпасами будут продолжаться. Каждый следующий шаг ведет нас к ядерному конфликту", — подчеркнул Вучич.

По его словам, Сербия не хочет смертей, но стремится к перемирию между Россией и Украиной.

Напомним, 21 ноября сообщило, что запуском межконтинентальной баллистической ракеты "Орешник" по Украине РФ предупредила Запад.

20 ноября СМИ назвали сценарии того, как Путин ответит после разрешения Украине бить по территории РФ.