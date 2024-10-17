Украина не планирует мириться со вторым походом российского войска на Киев. Потому страна может восстановить ядерный потенциал, отмечают журналисты.

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Украинские власти рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия, и на это нужно всего несколько недель. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке со ссылкой на чиновника отметил, что Украина не будет мириться со вторым походом ВС РФ на Киев. В этом случае будет восстановлен украинский ядерный арсенал, от которого страна добровольно отказалась в 1990-е.

"У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу", — предупредил этот украинский чиновник, занимающийся поставкой оружия.

Он добавил, что мероприятию следует "меньше думать о красных линиях России и гораздо больше о наших красных линиях".

Напомним, 17 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил в Евросовете. Он отметил, что во время встречи с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом они общались о Будапештском меморандуме и гарантиях безопасности. По словам главы украинского государства, он сказал Трампу, что Украина имеет право либо восстановить ядерное оружие, либо быть членом какого-либо альянса безопасности.

Выступая в Евросовете 17 октября Владимир Зеленский представил "план победы". Одним из главных пунктов которого является размещение на территории страны стратегического неядерного пакета сдерживания. Он сузит вариативность действий по присоединению к честному дипломатическому процессу для справедливого завершения войны или утраты возможности продолжать агрессивную войну.